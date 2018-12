Amado Boudou en libertad: "Hay un abuso, hay presos políticos"

Tras la excarcelación que le otorgó el Tribunal Oral Federal 4, el ex vicepresidente Amado Boudou salió hoy del penal de Ezeiza, reiteró que es "inocente" en el caso Ciccone y advirtió que "hay un abuso" de las prisiones preventivas en el país. "Voy a seguir defendiendo mi inocencia. Es un fallo de 400 páginas donde han tratado de escribir lo inescribible", subrayó Boudou en declaraciones a la prensa al salir en libertad, en referencia a su condena de cinco años y diez meses de prisión que recibió en agosto pasado.

El ex vicepresidente cuestionó también al ex integrante del TOF 4 Pablo Bertuzzi, que ahora pasó a la Cámara Federal, y sostuvo que "obtuvo un ascenso a partir de sacar una sentencia que es totalmente arbitraria" en su contra por la venta de Ciccone. "Durante el período previo, todo el cronograma de mi juicio tuvo que ver con la cuestión electoral y no judicial. Las pruebas que no nos dejaron aportar, que las usaron en la parte de instrucción, indican que la plata era de (Rául) Moneta", enfatizó.

"En lo personal siento alegría, pero también no podemos estar felices porque muchos compañeros están detenidos sin causa. En Argentina hay presos políticos, hay un abuso de la prisión preventiva, hay empresarios con prisión preventiva, con una vara desigual, hay sindicalistas con prisión preventiva", resaltó Boudou. Emocionado por su liberación y por poder pasar la Navidad con sus dos hijos y su pareja, el ex vice señaló: "Que sepan que no vamos a dejar de luchar por cada uno, no solo las prisiones preventivas sino por sentencias y condenas que van a quedar como ejemplos de arbitrariedad para los jóvenes que estudien abogacía".

El ex vicepresidente de Cristina Kirchner quedó libre bajo el sistema de vigilancia de tobillera electrónica, que no podrá quitarse ni para bañarse y que lo mantiene monitoreado las 24 horas. La excarcelación se hizo efectiva cerca de las 19:30, luego de que sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort depositaran la caución de 1 millón de pesos que había establecido el Tribunal como condición para darle la libertad.

Al salir de Ezeiza, donde lo esperaban entre otros el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, Boudou dijo que estaba ansioso por encontrarse con su familia.

Núñez Carmona también pidió su excarcelación



Tras el fallo que favoreció a Boudou, el empresario José María Núñez Carmona pidió su excarcelación, en tanto que el empresario Nicolás Ciccone, con prisión domiciliaria, también solicitó ser excarcelado. Los condenados realizaron las presentaciones ante el Tribunal Oral Federal 4, que entiende en la causa por la venta de la ex Ciccone, y cuyo cambio de composición resultó clave para la liberación del ex vicepresidente.

Núñez Carmona está detenido desde el 7 de agosto tras haber sido condenado como partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública a cinco años y seis meses de cárcel. Previo a la decisión del Tribunal, se le concederá la opinión al fiscal de juicio Marcelo Colombo, quien se prevé haga lugar al planteo a raíz del antecedente de Boudou de este martes.