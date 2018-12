Boca y un “festejo” muy accidentado

Cientos de hinchas de Boca Juniors se autoconvocaron ayer tarde en la Bombonera, a pesar de la prohibición de abrir el estadio para celebrar el Día del Hincha del Club, y tras ser desalojados por la Policía de la Ciudad trasladaron su festejo a la zona del Obelisco.

Aunque días atrás el club había anunciado la apertura del estadio para los festejos por el Día del Hincha de Boca, y había repartido 25 mil entradas entre los no socios, una medida de los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires impidió la fiesta dentro de la Bombonera.

El caótico banderazo organizado antes de que el plantel de Boca viajara a Madrid para disputar la final de la Copa Libertadores ante River, cuando la cancha se vio desbordada en su capacidad, obró como antecedente de la medida de los responsables de la seguridad porteña, que decidieron no autorizar que se esta vez se abran las puertas de la Bombonera.

Sin embargo, a través de las redes sociales, cientos de hinchas se autoconvocaron en la puerta del estadio a las 18. Allí, y en medio de un impresionante despliegue de fuerzas de seguridad, manifestaron su enojo a través de cantos en contra del presidente del club, Daniel Angelici.

Cerca de las 18.30, la policía intentó desalojar la zona y se produjeron corridas e incidentes que desembocaron en la represión con balas de goma y gases.

Los hinchas, desde allí, se trasladaban al Obelisco, donde en horas más tempranas de la tarde ya habían protagonizado un banderazo.

Falta de garantías

Cabe destacar que hasta últimas horas del martes se había especulado con u festejo “en su casa”, pero no fue así.

A pesar de que el estadio está habilitado se decidió no abrir las puertas, debido a “las restricciones impuestas por el Ministerio de Seguridad de Gobierno de la Ciudad”, aunque desde ese organismo explicaron que las mismas fueron pedidas también el año pasado.

Según informó la entidad a través de un comunicado: “El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante las restricciones impuestas por el Ministerio de Seguridad de Gobierno de la Ciudad para la habilitación del estadio, este miércoles 12/12 (por ayer) no se podrán abrir las puertas de la Bombonera para que los hinchas puedan celebrar su día en las instalaciones del club”.

Sin embargo, Marcelo D’Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad, explicó: “Nosotros pedimos los requisitos de siempre, ante la apertura de un evento masivo de esta índole. El año pasado le hicimos el mismo pedido a la institución. Si Boca los cumplía, no había impedimento alguno”.

En el escrito que publicó la entidad en su página oficial: “A pesar de la decisión de Boca Juniors de disponer todos los medios para la organización del evento, las medidas dispuestas que limitan el ingreso del público en general, desnaturalizan el objetivo de la convocatoria tal como se había planteado‘.

Pero D’Alessandro respondió: “No queremos a los violentos. Por eso pedimos que esté el programa Tribuna Segura, tener participación en el tema de las entradas, para evitar que ingresaran a la cancha quienes tienen derecho de admisión”.