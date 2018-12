“Una denuncia de acoso implica a una autoridad de la UCR”

Vanesa López, referente de la Juventud Radical, habló de una denuncia de acoso sexual que -según dijo- involucra a una autoridad de la UCR local, en un momento marcado por decenas de casos de violencia de género que están saliendo a la luz luego de que el colectivo de actrices argentinas acusara a Juan Darthés, protagonista de numerosas telenovelas, de haber violado a una compañera de 16 años.

Desde un espacio complejo como la política, analizó el avance de las peleas por la igualdad de género. Consideró que la UCR debe “volver a tener contacto con el pueblo” y salir de los escritorios para entender que la sociedad ha cambiado.

¿Cuál es el trabajo que viene realizando la UCR en cuestiones de género?

El trabajo que se viene sosteniendo en la Unión Cívica Radical (UCR), desde espacios como la Organización de Trabajadores y Trabajadoras Radicales y el Movimiento de Mujeres Radicales Salta es muy importante y coherente. Pudimos recibir a grandes referentes nacionales como María Luisa Storani, la diputada nacional Alejandra Martínez y la referente de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) Mujer, Sonia Frutos. Realizamos cine - debate para concientizar sobre la violencia de género con la presencia de la presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria, y muchas otras profesionales que brindaron herramientas para las mujeres.

Pudimos participar de encuentros regionales desde la OTR, en Catamarca, donde planteamos la elaboración y aplicación de un protocolo de violencia de género hacia adentro del partido. Con un grupo mayoritario de la UCR decidimos salir con una posición fuerte sobre la despenalización del aborto en el país. Pedimos un debate dentro de los partidos, aunque desafortunadamente, en su momento, se negó esa discusión necesaria. Sin embargo, militamos en las calles y se concientizó a los legisladores sobre la importancia del aborto legal, seguro y gratuito.

Puedo mencionar como mayor logro el haber militado sin cansancio la paridad dentro de las listas electorales en las internas, cuando muchos hombres y hasta mujeres lo criticaron, desconociendo la desigualdad en la posición de poder en la que está la mujer y el hombre dentro del partido. Se cumplió la ley nacional y es histórico para la UCR Salta. Hoy nos encontramos discutiendo la conformación de la secretaria de la mujer, que no es la solución a nada, pero es un espacio desde donde se puede trabajar articuladamente.

¿Qué debe hacer esta Secretaría de la Mujer?

Uno de los objetivos es la creación inmediata de un protocolo de actuación partidaria ante situaciones de violencia de género que puedan suscitarse; que implique sanciones y expulsiones según el caso.

La secretaria no es todo. Desde mi punto de vista es solo una herramienta más, pero muy útil para empoderar a las mujeres, garantizar la participación y elaboración de proyectos de políticas públicas para la ampliación de derechos.

Sugiero, como joven militante, que no se condicione el cargo de la secretaría para quienes ya tienen cargo, sino que se amplíe la participación hacia todas, con preferencia para aquellas que no tienen cargo. Si no, se terminaría actuando como los varones limitando espacios y defendiendo el statu quo.

En las calles no se ve demasiada militancia de género de la UCR ¿Esto es así? ¿Cuáles son las cau sas?

Siempre nos costó en Salta que la mayoría de las mujeres y, peor aún los varones, se movilicen cuando así lo requería la sociedad. Puedo decir que orgullosamente aunque hayamos sido 2, 3 o 4 en una marcha por el #NiUnaMenos, la bandera radical ha estado en las calles repudiando los femicidios. El partido radical debe volver a tener contacto con el pueblo, y el pueblo está en todos lados: los vecinos en los barrios, los trabajadores en las marchas, los pobres durmiendo en la calle, los niños en los merenderos pidiendo para comer o las mujeres en las comisarías pidiendo que el Estado las proteja de los hombres golpeadores. Cuando el partido vuelva a sus raíces y salga de los cafés y escritorios podrá entender que la sociedad ha cambiado y que debe aggiornarse a los nuevos tiempos.

¿Cuál es la postura del partido radical frente a las denuncias mediáticas de abusos?

Creo que la denuncia pública llega cuando los mecanismos de la Justicia no están funcionando. Cuando el policía no toma un denuncia, cuando una mujer es asesinada a pesar de haber realizado cientos de denuncias, cuando el juez demora la causas en un cajón y el femicida sigue libre. Las mujeres hoy no creemos en la Justicia y es su responsabilidad y la del Estado volver a generar los mecanismos de confianza.

Por supuesto que también considero que los ensañamientos están lejos del desamentelamiento de las condiciones de violencia de la sociedad y, para ello, necesitamos una justicia con perspectiva de género que dé respuestas rápidas y ejemplares.

La violencia de género, los abusos y acosos sexuales de alguna u otra forma la hemos vivido todas las mujeres. Creo que una de las claves está en los partidos políticos. Deben repensar su rol dentro de la sociedad, aggiornarse a los nuevos tiempos y acompañar la dinámica de los más jóvenes en el proceso de deconstrucción de lo ya establecido socialmente.

¿Y si dentro del radicalismo se da un caso de denuncia por abuso o acoso, que se haría?

La semana pasada hubo una denuncia dentro del partido que comenzó por una publicación en Facebook. La denuncia fue unos días antes de que surgiera lo de Juan Darthés. Implica a una de las autoridades provinciales de haber acosado a una nena de 15 años. La denuncia la hizo la mamá de la nena por las redes sociales. El hombre fue obligado a renunciar por la cúpula provincial de autoridades radicales que presentó luego su alejamiento como si fuera por motivos de salud. Ellos saben por qué le pidieron la renuncia, pero no pueden decir las verdaderas razones. Es muy grave porque las bases y la militancia no saben nada y porque a estas cosas cuesta decirlas adentro de las instituciones. Hay que comenzar a diseñar un protocolo de actuaciones para los varones también. Nos obliga a repensar qué hacer puertas adentro.