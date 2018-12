Alacrán picó a una nena en el pie mientras jugaba

Una nena de solo tres años, fue picada por un alacrán mientras jugada en el interior de su vivienda, los gritos de dolor alertaron a su mamá, quien la llevó de urgencia al hospital Joaquín Castellanos, donde perdió el conocimiento mientras era atendida.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 16 del pasado martes 11, cuando Luciana jugaba en una de las habitaciones de su vivienda ubicada en barrio San Ignacio, junto a ella había otra niña y ambas estaban descalzas por lo caluroso de la jornada. En un momento dado Luciana pisó a un ponzoñoso alacrán que había ingresado hasta la habitación, recibiendo en forma rápida una picadura que le provocó un gran dolor, dado que la cola del alacrán se le clavó en los dedos del pie izquierdo. Silvana Vergara, mamá de las niñas, al ver el cuadro, levantó a su hija en brazos, pero antes colocó en un frasco al arácnido, que se encontraba sin vida por haber sido pisado, luego se trasladó en su vehículo al hospital zonal.

La niña fue atendida de urgencia, recibiendo como primera atención un inyectable, pero cuando la paciente se retiraba del consultorio comenzó con vómitos y en forma inmediata perdió la conciencia.

"Me asusté muchísimo porque estaba sin color y las palmas de las manos y los pies se veían morados, la ingresaron rápidamente para una internación y le pusieron un suero antiofídico, quedó internada hasta ayer, cuando le dieron el alta. Por suerte está muy bien, los médicos me dijeron que por ser muy pequeña y el alacrán bastante grande, aunque no de los más peligrosos, el efecto del veneno fue muy rápido", expresó la madre todavía atemorizada por lo vivido.

Se ven muchos en la zona

El temor de esta familia es que ya son varios los alacranes que ingresaron a su casa, pero a los otros los vieron antes de que picaran a algún miembro de la familia.

"Yo fumigo mi casa para eliminar este tipo de bichos, pero lamentablemente estoy rodeada de terrenos baldíos y de allí vienen no solo alacranes, sino también víboras y ciempiés enormes, esos que llaman viuda negra, que son muy ponzoñosos", explicó la mujer.

"Les pido a los propietarios de estos terrenos baldíos que por favor los hagan limpiar, allí se juntan todas estas alimañas y cuando hace mucho calor como está ocurriendo en estos días, salen a buscar lugares frescos e ingresan a las casas", exclamó Silvana.

Los terrenos baldíos que no cuentan con un buen mantenimiento, generando espacios propicios para la presencia de todo tipo de alimañas.

"Aún no contamos con un centro vecinal, pero los que ya estamos instalados somos bastante unidos; hemos confeccionado un padrón con los datos de todos los dueños de los terrenos y los notificamos para que realicen la limpieza de cada uno de ellos, lamentablemente casi nadie nos respondió en forma positiva", manifestó Carina Aguirre, vecina del lugar.