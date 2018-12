Los equipos argentinos conocerán a sus rivales en la Libertadores y Sudamericana

River, flamante campeón del fútbol sudamericano, Boca y otros 5 equipos argentinos conocerán hoy sus rivales en la Copa Libertadores 2019 cuando se realice el sorteo de todas sus fases en Luque, Paraguay.

La ceremonia, transmitida por Fox Sports y DirecTV desde las 20.30, incluirá también el sorteo de Copa Sudamericana.

La edición número 60 de la Libertadores se jugará a lo largo de diez meses, del 22 de enero al 23 de noviembre, y tendrá como mayor novedad que la final, por primera vez en la historia, será a partido único en un escenario prefijado con anterioridad, el estadio Nacional de Santiago.

El campeón se clasificará directamente para el Mundial de Clubes 2019, la Recopa 2020, que jugará con el titular de la Sudamericana 2019, y también para la fase de grupos de la Libertadores 2020.

Este torneo tendrá 47 participantes de las diez asociaciones miembro de la Conmebol. Brasil será el de mayor representación con 8 cupos, seguido por Argentina (7) más Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, todos con 4.

Las tres fases iniciales, que arrojarán los 4 equipos para completar los grupos, se jugarán del 22 de enero al 28 de febrero; las ocho zonas, del 5 de marzo al 9 de mayo; los octavos de final, del 2 al 11 de julio; los cuartos, del 30 de julio al 8 de agosto; las semifinales, del 24 de septiembre al 2 de octubre, y la final, el 23 de noviembre.

A la ronda final avanzarán los dos primeros de cada grupo y sus emparejamientos se realizarán por sorteo en mayo.

La Libertadores transferirá 10 equipos a la Sudamericana 2019: los terceros de cada grupo y los dos mejores perdedores de la Fase 3.

El fútbol argentino contará con 7 equipos, 6 de ellos desde la ronda de grupos y Talleres (C) a partir de la Fase 2.

Los cordobeses tendrán que sortear dos llaves de eliminación directa para poder ingresar a los grupos, en los que esperan River, Boca, San Lorenzo, Huracán, Godoy Cruz y Rosario Central.

River, defensor del título, encabezará el Grupo A y Boca será el otro cabeza de serie argentino, por ranking Conmebol.

San Lorenzo integrará el Bombo 2; Huracán, Godoy Cruz y Central componen el Bombo 3; mientras que Talleres, en caso de llegar, estará en el Bombo 4, por lo que es de esperar que equipos argentinos compartan algún grupo.

FASE 1

Bombo 1: The Strongest (Bol.), D. Sporting (Urug.) y Nacional (Par.).

Bombo 2: Real Garcilaso (Perú), Delfín (Ecuador) y La Guaira (Ven.).

* Tres llaves ida y vuelta para definir los que avanzan a la instancia siguiente.

FASE 2

Bombo 1: Atlético Nacional (Col.); A. Mineiro y S. Pablo (Brasil); Libertad (Par.); Barcelona (Ecuador); Universidad de Chile; Caracas (Ven.) y Colombia 3 (Junior o I. Medellín).

Bombo 2: Talleres (C); Melgar (Perú); Palestino (Chile); Danubio (Urug.); Bolivia 3 y 3 ganadores de Fase 1

* Ocho llaves ida y vuelta para definir los que pasan.

FASE 3

8 clasificados de la Fase 2 jugarán cuatro eliminatorias para completar grupos.

FASE DE GRUPOS

Bombo 1

River, Boca; Nacional y Peñarol (Urug.); Gremio, Palmeiras y Cruzeiro (Brasil); y Olímpia (Paraguay).

Bombo 2

S. Lorenzo; A. Paranaense, Inter y Flamengo (Brasil); Cerro Porteño (Par.); U. Católica (Chile); Emelec (Ecuador) y S. Cristal (Per.).

Bombo 3

R. Central, G. Cruz y Huracán; J. Wilsterman (Bolivia); Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador); A. Lima (Perú); Zamora (Ven.) y Colombia 2 (Junior o I. Medellín).

Bombo 4

D. Lara (Ven.), D. Tolima (Col.), U. de Concepción (Chile), Bolivia 2 y 4 que vengan de la Fase 3.

Bombo 1: The Strongest (Bol.), D. Sporting (Urug.) y Nacional (Par.).

Bombo 2: Real Garcilaso (Perú), Delfín (Ecuador) y La Guaira (Ven.).

* Tres llaves ida y vuelta para definir los que avanzan a la instancia siguiente.

FASE 2

Bombo 1: Atlético Nacional (Col.); A. Mineiro y S. Pablo (Brasil); Libertad (Par.); Barcelona (Ecuador); Universidad de Chile; Caracas (Ven.) y Colombia 3 (Junior o I. Medellín).

Bombo 2: Talleres (C); Melgar (Perú); Palestino (Chile); Danubio (Urug.); Bolivia 3 y 3 ganadores de Fase 1

* Ocho llaves ida y vuelta para definir los que pasan.

FASE 3

8 clasificados de la Fase 2 jugarán cuatro eliminatorias para completar grupos.

FASE DE GRUPOS

Bombo 1

River, Boca; Nacional y Peñarol (Urug.); Gremio, Palmeiras y Cruzeiro (Brasil); y Olímpia (Paraguay).

Bombo 2

S. Lorenzo; A. Paranaense, Inter y Flamengo (Brasil); Cerro Porteño (Par.); U. Católica (Chile); Emelec (Ecuador) y S. Cristal (Per.).

Bombo 3

R. Central, G. Cruz y Huracán; J. Wilsterman (Bolivia); Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador); A. Lima (Perú); Zamora (Ven.) y Colombia 2 (Junior o I. Medellín).

Bombo 4

D. Lara (Ven.), D. Tolima (Col.), U. de Concepción (Chile), Bolivia 2 y 4 que vengan de la Fase 3.

Independiente y Racing, los de más peso en la Sudamericana

Independiente, Racing Club, Defensa y Justicia, Unión y Colón de Santa Fe y Argentinos Juniors conocerán hoy a sus rivales de la edición 2019 de la Copa Sudamericana, en el sorteo que se desarrollará en la sede de Conmebol en Paraguay.

El evento, que coincidirá con el sorteo de la Copa Libertadores, comenzará a las 20.30 y será televisado por Fox Sports y Directv Sports.

La 18 edición del torneo que conquistó la semana pasada Atlético Paranaense, de Brasil, comenzará el 5 de febrero y también tendrá una final única que se disputará el 9 de noviembre en Lima, Perú.

Independiente, que accedió al último cupo por la conquista de River de la Libertadores 2018, será el representante nacional de mayor peso histórico en el torneo ya que levantó esta copa en 2010 y 2017.

Por su parte, Unión jugará por primera vez en su historia una copa internacional.

Los otros argentinos ya cuentan con experiencia en el torneo: Racing (2002, 2012, 2013 y 2017), Colón (2003, 2012 y 2018), Argentinos (2008, 2010, 2011 y 2012) y Defensa y Justicia (2017 y 2018).

Los equipos nacionales integrarán la Zona Sur junto a los representantes de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, mientras que la Zona Norte estará compuesta por los clubes de Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.

La primera fase tendrá 22 partidos de ida y vuelta y en la segunda se sumarán los 8 que terminen en la tercera posición de los grupos de la Libertadores y otros dos que saldrán del repechaje.

Aquí podría sumarse Talleres en caso de que no pase esa ronda y sea uno de los dos mejores perdedores.