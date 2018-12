Un salto de calidad con Leyla Carmona

La amazona salteña Leyla Carmona, de 17 años, acaba de cerrar su año deportivo de la mejor manera, ya que se consagró campeona en el Nacional de hipismo disputado en Buenos Aires y en el Sudamericano de Chile, ambas en la segunda categoría.

Recién llegada a Salta, Leyla visitó la planta editorial de El Tribuno para contar sus experiencias en los torneos que la dejaron en lo más alto del podio y hacer un repaso de su vida. “A los 6 años mi papá me llevó a saltar al Jockey Club y me gustó, pero recién empecé a concursar desde los 8 o 9 años”, dijo.

Con Air Crash Z, su caballo, Leyla ganó el último torneo disputado días atrás en el Club Alemán de Buenos Aires, donde saltó a una altura de 1,30 metros.

Cabe recordar que su compañero no vive en Salta, sino que reside en Buenos Aires, donde entrena junto a parte del equipo de la salteña.

En esta provincia entrena con Pasadore J Man, con el que realiza sus entrenamientos diarios.

Meses atrás, Carmona ya había demostrado su habilidad en el país trasandino, donde fue campeona en el Sudamericano de Santiago en una altura de 1,40 metros, junto al equipo argentino.

El 2019 será un año bisagra para Leyla porque es el último en la mencionada categoría y, además, comenzará a estudiar Arquitectura.

Su familia la apoya. “Hay que ver el tema del estudio, pero vamos a tratar de que pueda llegar (a la primera categoría)”, aseguraron desde su círculo íntimo.

Sin embargo, ella tiene los objetivos bien claros: “El estudio está primero”. Sobre su relación con los caballos, Leyla contó a este matutino que no tiene un proceso de confianza, ya que la relación es natural.

“Solo una vez tuve un problema con una yegua que se llama Leyla, justamente”, contó entre risas.

“El jinete tiene que nacer con el talento”, aseguró, y para Leyla es muy natural, tanto que tuvo dos campeonatos ganados en un mes.