Habla la fiscal que tiene la causa sobre el abuso sexual contra el actor Juan Darthés

La fiscal Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que recibió en primera instancia la denuncia de violación contra Juan Darthés realizada por la actriz Thelma Fardin, dijo que las víctimas de abuso sexual no se animan a denunciar porque la justicia “las revictimiza”, mientras que “muchos jueces y fiscales” no les creen.

Fardin se presentó a principio de este año en las oficinas de la UFEM, le contó lo ocurrido en Managua a la fiscal Labozzetta, pero esta le explicó que no podían investigar un caso que ocurrió en Nicaragua debido a que en nuestro país existe el denominado principio de territorialidad de la ley penal, lo que significa que la ley se va a aplicar a los hechos que se cometen dentro del territorio argentino.

“Ella vino en abril a verme, pero le explicamos que por el principio de territorialidad el hecho tenía que investigarse allá.

Y es muy remoto que el acusado pueda ser investigado acá, porque para eso Nicaragua debería pedir la extradición y él se tendría que negar”, explicó la fiscal en diálogo con la agencia de noticias NA.

Como en el caso de la actriz, en el que pasaron nueve años desde que ocurrió el hecho hasta que concretó la denuncia, Labozzetta señala que así son muchos de los casos ya que en “la justicia aún hay un fuerte contenido de revictimización, mientras muchos jueces y fiscales descreen de las denuncias”, por lo que las personas que sufren los abusos sexuales no se presentan rápidamente.

“Quienes trabajamos en la UFEM tenemos un diagnóstico de las prácticas que se llevan adelante en la Justicia y siguen siendo revictimizantes, además generan la expulsión del sistema de justicia a las víctimas, y hasta quitan la posibilidad de obtener una pena para el responsable”, indicó.

Labozzetta explica que “el no creerle a las víctimas no se repite en los demás delitos que se investigan, sino que solo lo vemos en los de violencia contra las mujeres y eso tiene que cambiar. Hay fiscales que todavía realizan el test de fabulación a las mujeres para ver si son personas fabuladoras”.

Si bien en los casos de abusos sexuales ocurridos hace muchos años no hay prueba directa, la fiscal sostiene que “hay que valorar con mucho cuidado el testimonio de la víctima, y encontrar pruebas que puedan fortalecerlo; no podemos decir que no hay forma de investigar el caso”.

Para la fiscal que está en la UFEM desde su creación en junio de 2015, “algo está cambiando en la Justicia y ese cambio es el espejo de lo que ocurre en la sociedad “.

Si bien remarcó que “hay de todo” en el Poder Judicial y ya se experimentaron algunos cambios, “todavía hay jueces y fiscales que tienen una mirada que permite, por ejemplo, la sentencia de Lucía Pérez (ver recuadro) más allá de las pruebas que haya o no en la causa. Con todo lo que se ha construido socialmente y desde la perspectiva de género pareciera que ese fallo hecha por tierra todo lo que se hizo hasta ahora”.