Las vacaciones de Messi rondan Punta del Este

El domingo pasado, un lujoso avión privado con un 10 en la cola aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce en Punta del Este. La aeronave es una Grumman Gulfstream V, valuada en 15 millones de dólares, la misma que Lionel Messi compró hace pocos días por 15.000.000 de dólares.

Sin embargo, el avión no aterrizó con su dueño, ni sus familiares o allegados y lo hizo únicamente con la tripulación a bordo. A dos días de su llegada, sigue en el mismo aeropuerto y todavía no se pudo determinar el motivo de su viaje: ‘El avión todavía está, pero no hemos podido descubrir el por qué de su llegada‘, le contó a Olé el periodista Marcelo Gallardo, quien fue el primero en dar cuenta de la presencia de la nave. Las fotos del avión tomadas por PuntaPress y publicadas en el diario El País se viralizaron en las redes sociales.

La nave fue fabricada en el 2004 y cuenta con 16 asientos, dos baños, dos cocinas y varios detalles que le mandó a hacer la Pulga, como el 10 impreso en la cola y los nombres de los integrantes de la familia en la escalera.

Los rumores que circulan en la costa esteña indican que un enviado de Messi viajó para realizar una operación inmobiliaria en la zona este, entre Manantiales y José Ignacio. Si bien no hay nada oficial, sería un alquiler de una casa para pasar sus vacaciones.