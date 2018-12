Las series y películas más esperadas para el 2019

El 2018 tuvo sus producciones exitosas sin dudas con los estrenos de la esperada Avengers: Infinity War y Bohemian Rhapsody. Pero el año que viene promete mucho para los amantes del cine, no solo desde el universo Marvel sino también desde el drama y la animación.

Glass - 19 de Enero

Dirigida por M. Night Shyamalan, une lo que pasa en Unbreakable y en Split. Tiene un gran elenco integrado por Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy.

Capitana Marvel - 8 de Marzo

La historia de esta chica llega antes que Avengers 4. La encargada de darle vida es Brie Larson y nos hará entender aún más de este universo cinematográfico, pues hablará de la guerra entre los Kree y los Skrull.

Dumbo - 29 de Marzo

Tim Burton estará encargado de dirigir esta remake de un clásico de Disney y será protagonizado por Colin Farrell, Michael Keaton y Danny DeVito.

Hellboy - 12 de abril

Vuelve Hellboy (David Harbour), el gran demonio de piel roja, con cola, cuernos y un brazo de piedra. Atrapado entre los mundos de lo sobrenatural y lo humano, el apodado como 'El más grande Investigador de lo Paranormal del Mundo' junto con la Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal (A.I.D.P.) tendrán un nuevo y peligroso desafío. Su misión será enfrentarse a una nueva y poderosa amenaza: Nimue (Milla Jovovich), conocida como La Reina de la Sangre, un espíritu ancestral de la época del rey Arturo que ha vuelto a nuestro mundo llena de sed de venganza para sembrar el terror y destruir a la raza humana.

Avengers: Endgame - 26 de abril

Todos quieren saber qué fue lo que pasó tras el chasquido de Thanos y solo faltan unos meses para averiguarlo. Hawkeye regresa y parece que Ant-Man logró salir del mundo cuántico.

Detective Pikachu - 10 de mayo

Si fuiste fan de la serie animada, y luego descargaste la aplicación para buscar pokemones en las calles, seguro amarás esta película en la que Ryan Reynolds se convertirá en el icónico Pikachu.

X-Men: Dark Phoenix - 7 de junio

Esta nueva película de la saga estará protagonizada por Sophie Turner. Aquí los X-Men deberán enfrentarse a su enemigo más poderoso, que resulta ser uno de los suyos: Jean Grey.

Toy Story 4 - 21 de junio

Si pensabas que el ciclo con estos juguetes ya estaba cerrado, pues no. Disney y Pixar decidieron llevar a nuestros juguetes favoritos a una nueva aventura en pantalla. Además habrá nuevos personajes.

Spiderman: Far from home - 5 de julio

Lo que sabemos hasta el momento de esta cinta, es que aparecerán Nick Fury y María Hill, aunque no sabemos qué tan fuertes serán sus roles en la cinta. Además, Peter Parker tendrá como enemigo a Mysterio, quien será interpretado por Jake Gyllenhaal.

El Rey León - 14 de julio

Las aventuras de Simba y compañía también serán live action, y los actores que prestarán su voz para contar este clásico de Disney incluyen a estrellas como Donald Glover, Beyoncé y James Earl Jones.

Las nuevas temporadas y series esperadas

Si el 2018 fue un año sobrecargado de buenas series para ver, las series 2019 prometen incluso más.

Entre las más esperadas están Game of Thrones, Big Little Lies y Stranger Things. Acá nuestra selección con las más esperadas.

Game Of Thrones

El invierno ya llegó. O, más bien, está por llegar.

Porque la última temporada de Game of Thrones, la serie más popular y premiada de todos los tiempos, se estrenará en HBO a nivel mundial este año.

¿Quién se sentará en el Trono de Hierro? ¿Qué pasará con Cersei Lannister? ¿Es Jon Snow realmente un Targaryen? ¿El Rey de la Noche congelará todo a su paso?

Esas y muchas más interrogantes serán respondidas en esta, la gran temporada final que llegará en abril —sin fecha exacta aún— a HBO y HBO GO.

Stranger Things

Al igual que HBO con Game of Thrones, Netflix decidió retrasar en un año el estreno de la nueva temporada de su serie más exitosa, Stranger Things.

La tercera temporada, que se ambientará en el verano de 1985, continuará con las aventuras de Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max en el pueblo de Hawkins, pero esta vez en vacaciones (con la pandilla fuera del colegio, los productores prometieron nuevos escenarios).

Aunque la fecha oficial no ha sido confirmada, desde Netflix confirmaron que llegará en el verano estadounidense, es decir, entre junio y agosto de 2019.

13 Reasons Why

Cuando se estrenó en 2017 causó revuelo a nivel mundial por su polémica trama centrada en la “historia detrás” del suicidio de Hannah Baker (Katherine Langford), una joven estudiante que decidió poner fin a su vida luego de sufrir repetidos episodios de bullying en su vida.

Los secretos seguirán saliendo a la luz en 2019, porque Netflix confirmó su tercera temporada, la que aún no tiene fecha oficial de estreno. En todo caso, al igual que sus entregas anteriores, se espera que llegue entre marzo y mayo.

Rick y Morty

Luego de pasar una semanas fuera del catálogo de Netflix, las aventuras de Rick y Morty regresaron con una nueva temporada (la tercera), estrenada originalmente en 2017.

Y, aunque lo más probable es que no llegará a Netflix hasta después de ser emitida completamente en Adult Swim, su creador Justin Roiland ya prepara una cuarta temporada.

Esta aún no tiene fecha oficial de estreno, pero según su guionista Ryan Ridley, podría llegar a fines de 2019

Big Little Lies

Más de un año de larga espera tuvieron que aguantar las fanáticas y fanáticos de Big Little Lies, la mini serie estrenada en 2017 por HBO, para disfrutar con la segunda entrega de este drama protagonizado por Reese Whiterspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley.

Porque con cuatro Globos de Oro y ocho premios Emmy por su primera temporada, se entiende que sea una de las series más esperadas del año.

Aunque aún no tiene una fecha oficial de estreno, sí está confirmado que llegará este año (probablemente después de que finalice la última temporada de Game of Thrones) con una nueva temporada en que se sumará Meryl Streep. Ella encarnará a Mary Louise Wright, la mamá de Perry Wright (Alexander Skarsgård), que buscará respuestas tras la violenta muerte de su hijo.

Orange Is The New Black

Después de seis temporadas al aire, y sólo unos días antes de que la penúltima se estrenara en Netflix, la creadora de Orange Is The New Black, Jenji Cohan, confirmó que es momento de “salir de la cárcel”.

Así, la séptima y última temporada de esta serie ambientada en una cárcel de mujeres, llegará en 2019, probablemente en junio o julio, al igual que las entregas anteriores.

La Casa de Papel

Otra serie española que se convirtió en un éxito en 2018 fue La Casa de Papel, la serie creada por Álex Pina y emitida originalmente por Antena 3.

Su historia se centra en un grupo de atracadores que pretenden hacer el “robo del siglo” en La Casa de Moneda y Timbre de España, lugar donde se imprimen billetes de euros. Liderados por el Profesor (Álvaro Monte), estos particulares ladrones vestidos con un overol rojo y máscaras de Dalí, protagonizan uno de los robos más emocionantes que se han llevado a la pantalla.

La nueva temporada (o parte), que volverá a reunir a Tokyo, Denver, Río, Nairobi, Helsinki y al profesor, se estrenará en 2019 y aún no tiene fecha confirmada.

Luis Miguel, la serie

Si en 2018 no supiste que Netflix lanzó una serie biográfica sobre Luis Miguel, es que vivías debajo de una piedra. Y es que Luis Miguel, la serie fue una de las producciones originales del gigante de streaming más populares del año.

Luego de una primera temporada que mostró la infancia y la adolescencia del “Sol de México”, esta nueva entrega se centrará en su adultez y en sus primeros romances.

Ojo que Netflix no ha oficializado la nueva temporada, pero gracias a declaraciones de actores del elenco, sabemos que sí habrá segunda temporada. Esta llegaría, probablemente, dentro del primer semestre de 2019.