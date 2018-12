Con la San Silvestre cierra la temporada

El próximo 31 de diciembre Rosario de Lerma recibirá casi un millar de competidores en la 29ª edición del maratón San Silvestre. La comisión organizadora ya está en la recta final de trabajo a la espera de seguir sumando corredores que no solo representarán a localidades del Valle de Lerma, sino también a provincias vecinas.

Las inscripciones ya están en marcha y se extenderán hasta el próximo 30 del corriente. Todos los que deseen sumarse al maratón pueden inscribirse a través del siguiente link: http ://bit.ly/2T1RSiz. Por ésta vía están disponibles todos los medios de pago (tarjeta de crédito o débito o en efectivo por Rapipago o Pago Fácil).

La inscripción también se puede hacer de manera presencia en General Lonardi 137 de Rosario de Lerma de 10 a 13 y de 16 a 21. Allí también podrán retirar los kit de competición.

Para inscribirse deben presentar DNI, apto físico y firmar el deslinde de responsabilidades (para los menores que corren los 7 kilómetros deberá estar firmado por los padres). La inscripción tendrá un valor de $530.

Los premios serán variados e irán desde dinero en efectivo hasta el tradicional lechón para disfrutar en la cena de fin de año. Se repartirán $40.000 pesos para los atletas que logren los mejores tiempos y también se entregarán medallas finisher para todos los corredores. En tanto, los trofeos serán para los tres primeros de cada categoría. Los más chicos también tendrán sus premios a través de medallas finisher y medallones para los tres mejores.

La organización dispuso dos circuitos, el menor de 7 kilómetros y el más exigente será de 15 kilómetros. Podrán competir en 7 km. las siguientes categorías de damas y varones: juveniles (hasta 17 años), A (18-19), B (20-34), C (35-39), D (40-49), E (50-59) y F (60 años en adelante).

Por su parte la división de categorías en 15 kilómetros en varones será: juveniles (18-19 años), mayores A (20-34), mayores B (35-39), veteranos A (40-49), veteranos B (50-59) y veteranos C (60 años en adelante). En damas: damas A (18-19), damas B (20-34), damas C (35-39), damas D (40-49), damas E (50-59) y damas F (60 años en adelante). La competencia iniciará a las 8.30.