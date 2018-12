Gustavo Klix: “Los problemas son más de los que imaginábamos”

La asunción de Gustavo Klix, como nuevo presidente de Juventud Antoniana se produjo la semana pasada. El flamante titular del santo, quien agarró un brasa caliente por la difícil situación financiera que atraviesa el club de la Lerma, hizo un análisis de sus primeros días de gestión. “Desde el miércoles pasado fueron tres días bastantes intensos, en lo personal y con el grupo. Prácticamente, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, tratando de dar los primeros pasos, como decía la vez pasada, de ver con que nos vamos a encontrar y empezar a ordenar todo. Si bien anticipábamos que iba a ser complicado, hay muchísimos problemas y más de que lo imaginábamos, pero lo digo sin mirar hacía atrás. Hay muchas cosas que no se hicieron y no solo que se hicieron mal, sino que no se hicieron. Una dejadez en lo que tiene que ver con la infraestructura, las cosas básicas, hasta insalubre. Recorrí todo lugares del estadio, como las tribunas, lo que tiene que ver con el vestuario, la utilería y se encuentran en un estado de abandono. Hasta de ver cosas podrida que ni siquiera tiene que ver con lo económico”,expresó Gustavo Klix a El Tribuno.

Al continuar con la nota, el dirigente también explicó: “Revolviendo papeles pudimos encontrar algunos contratos. Y se nos hace muy difícil porque ni siquiera pudimos contar con la información que hubiésemos pretendido; papel en mano como se dice como para poder empezar a renegociar toda la deudas. Todavía no sabemos donde estamos parados. Acá te saltan jugadores, cuerpo técnico, exempleados o empleados, si que me debes 10 meses, que me debes 1 año, que debes seis meses, que me debes millones. Eso si, mostrame papeles cotejemos con los nuestro. Lo que pasa es que ni nosotros tenemos esos papeles para que en algún momento nos puedan facilitar eso, si es que existen. De los mismos empleados, los jugadores tampoco, muchas cosas eran de palabras en teoría. Muchas cosas se iban pagando de distinta manera. Más allá de lo económico en si toda la parte de coyuntura administrativa. Hay mucha desprolijidad. Eso si”,

Con respecto a una auditoria externa para saber fehacientemente si que debe o no tiene que pagar Juventud, declaró: “Yo lo tengo al contador José Gallo Puló, es quien está como asesor de finanzas junto con el licenciado en administración de empresas, Esteban Klix, son hombres de confianza en toda mi vida que están trabajando externamente, entres ellos son los que están haciendo el reordenamiento, la estrategia, o la ingeniería financiera. Todo lo que tiene que ver con una auditoria, con los balances y sobre todo para conocer lo que tenemos y con qué contamos hoy en Juventud. Ellos empezaron a solicitar información a los empleados, a Cárdenas a todos los administrativos para ir diagramando lo que se va a hacer. Esto va a llevar un tiempito organizar eso porque hay escasa información. Después está el doctor Patricio Aráoz Fleming, el apoderado legal, de la parte jurídica”.

Coincidió que todo esto demanda hacer un trabajo de hormiga. “Si, mucho. Y lo sabíamos. No me estoy quejando. También está el ingeniero Gonzalo Rodríguez que está en la parte de infraestructura del club, yendo a la parte institucional. Empezamos con el desmalezado de todo el predio. La acumulación de chatarras, todos los residuos, toda la basura, no solo de la parte de administración sino de todo el club y el corte del césped de la cancha”, señaló Gustavo Klix.

En cuanto a la deuda que el plantel reclama, Klix no la esquivó. “Nosotros a partir de enero vamos a hacer todo lo imposible para mantener los sueldos al día, tanto del plantel, cuerpo técnico y empleados del club, llamese personal administrativo y los profes de las inferiores. Todo lo que tiene que ver con los movimientos mensuales. Ahora toda la deuda anterior, nos vamos a sentar con los acreedores, cotejar lo que ellos dicen que se debe, mas la información que podamos recopilar e iniciar un plan de refinanciación con cada una de las partes”, expresó.

Pretemporada y el amistoso con Central

La dirigencia antoniana tiene todo acordado para que el plantel viaje a la ciudad de Metán, el 4 de enero y cumpla los trabajos de pretemporada. “Está prácticamente cerrado el tema en Metán. Empezaríamos el 5 de enero y viajaríamos el 4 a la 6 de la tarde desde club”, adelantó el presidente Gustavo Klix, quien agregó: “Los lugares de entrenamiento serán en un predio del Aero Club, donde se realizaría la parte futbolística, en un campo de un familiar y otros sectores que tenga que ver con la exigencia física. Además, cerramos con el profe Alesso el tema del complejo vitamínico y las 6 comidas al día. Tratar de que sean 10 días a full para encarar las 8 finales de la fase reválida del torneo”.

Klix se refirió del retorno de los jugadores. “Todos tienen el compromiso de volver. Además, el día viernes tuvimos una reunión en la cual, yo no sino los miembros del departamento de fútbol y el doctor Aráoz Fleming hablaron con el plantel. El compromiso es que tengan un poco de paciencia y la confianza en esta nueva dirigencia que le vamos a ir solucionando. Ahora, le vamos a acercar unos pesitos para pasar las Fiestas, el día miércoles. Igualmente a los empleados y administrativos”, manifestó.

El presidente Klix, luego adelantó: “En un principio está cerrado un acuerdo con el presidente de Central Norte, Héctor De Francesco, de jugar un amistoso para el 12 de enero, la fecha del aniversario de fundación de Juventud. Tenemos la idea de hacer unas comidas, de vender un tarjeta. Estaría David Leiva dando una mano. Se van a sortear cosas del club para la gente que compre la tarjeta. Se le entregaría una entrada para ese mismo día, hay que definir el horario”.

En referencia a los refuerzos, Klix, declaró: “Está todo acordado con Diago Giménez, quien ocuparía uno de los cupos y que tiene muchas ganas de jugar en Juventud. Se complicó de Buruchaga y García”.