Nuevos murales en el barrio Constitución

Vecinos de barrio Constitución vivieron una jornada emotiva. El intendente Gustavo Sánez inauguró murales realizados por estudiantes del taller de mosaiquismo del CIC barrial. Participaron familiares de los salteños desaparecidos del ARA San Juan, empresarios y autoridades municipales. En total, 61 alumnos fueron capacitados por profesionales en la materia.

“Es un gusto venir al barrio y ver este gran curso de capacitación y sus resultados. Recientemente estuvimos en la Escuela de Artes y Oficios y vimos a 1.700 personas capacitadas durante un año en diferentes oficios, para incorporarse al mercado laboral y sostener a sus familias. Esto nos motiva y nos reafirma que hay sueños que se pueden cumplir”, enfatizó el intendente, tras agradecer a las empresas que demuestran su aporte a través de una efectiva responsabilidad social.

“No son muchos los que se comprometen con la sociedad, pero eso es lo que buscamos, organizarnos entre todos y construir para salir adelante. Y esto me hace ver dos valores fundamentales que nunca debemos perder y llevar siempre en el corazón: por un lado, la familia. Y por otro la patria. Eso es lo que plasmaron en ambos murales. No nos olvidemos nunca que venimos de esa familia y que debemos defender a esta patria”, remarcó.

El intendente agradeció en forma particular a los empresarios, a los profesores, a los vecinos, a las familias de los héroes del ARA San Juan y recordó al tripulante Sergio Cuéllar.