"El peronismo dejó de lado el legado de Ragone"

Fernando Pequeño Ragone lamentó que el peronismo haya dejado de lado el legado que dejó su abuelo y en ese marco fue muy crítico con quienes conducen el partido por el que tanto luchó. "En este contexto de reconfiguración profunda del PJ, lo que yo me pregunto es ¿qué nos dejó el asesinato de Ragone como aprendizaje?, y agregó: "También me pregunto: si lo asesinaron por no saber negociar o porque no querían negociar, qué es lo que tenía que negociar y con quién". A su juicio, la respuesta es muy simple. "Él no tenía por qué negociar su mandato popular, porque lo que le pedían que negocie era el hambre del pueblo y la soberanía de poder de autodeterminarse en su gobierno". Al aludir a quienes fogonearon el corto mandato de su abuelo, Pequeño sostuvo que "es muy triste descubrir que con quien tenía que negociar era el sector más conservador y más fundamentalista del mismo peronismo".

El nieto de Ragone sentenció que "fue este sector el que echó manos a los militares y policías para matarlo. De eso muy poco se habló entre los propios peronistas". Al hacer un análisis del PJ de hoy manifestó que está muy desencantado con las cosas que ve. "Esto lo pude advertir durante todo el tiempo que transité ese espacio". Y adelantó: "Todo esto lo quiero decir durante el acto de recordación de mi abuelo".