“Cístola es un piloto de primer nivel y con un futuro enorme”

El 2018 que vivió Esteban Cístola fue inolvidable. Ganó carrera en el TC Mouras, también en la Clase 2 del Turismo Nacional que elevaron su potencial y obviamente esos resultados no pasaron desapercibidos en los equipos oficiales. Sobre el final del año sumó un motivo más para brindar, ya que selló su vínculo con el equipo Martos MED que compite en la Clase 3 del Turismo Nacional.

El Martos MED es el equipo oficial de Ford para la clase mayor del TN. Tiene la dirección deportiva de José “Pepe” Martos y la comercialización de Consultora MED; acumulan varios años compitiendo en la Clase 3 siendo campeones en 2012 y 2016 y fueron subcampeones en 2015 y 2017.

Entre los pilotos cuentan con el experimentado Emanuel Moriatis, campeón de la divisional en 2012 y 2016.

Moriatis seguirá en el equipo que ahora tiene a Cístola como herramienta para volver a conseguir un título. Mauro Medina, director de Consultora MED, pasó por nuestra capital la semana pasada para sellar el acuerdo y le contó a El Tribuno cuáles fueron las razones que llevaron al equipo a contar con el juvenil piloto de 17 años.

“Hay tres cosas fundamentales por la que elegimos sumar a Esteban al Martos MED. La primera es su juventud. Competir de la manera que lo está haciendo a los 17 años en el TC Mouras y en el Turismo Nacional nos deja en claro que estamos frente a un piloto de primerísimo nivel y con un futuro enorme”, señaló Medina a El Tribuno.

El directivo también señaló que “su juventud será compensada por la experiencia de Moriatis, ese es el ensamble que queremos proyectar”. Para resaltar la diferencia de experiencia entre uno y otro solo hace falta señalar que Moriatis comenzó a competir en el Turismo Nacional en 1999, dos años antes de que Cístola naciera en Joaquín V. González.

“También elegimos a Cístola por su forma de ser fuera del auto y eso es más importante que la calidad del piloto. Creemos que el automovilismo comunica cosas. Si tenés un piloto que no es simpático, que no es atento y no es buena gente es difícil de sostener. Esteban es todo lo contrario a eso, se relaciona bien con la gente y con los sponsors”, añadió Medina.

“También consideramos que es importante tener representatividad en Salta. Sabemos el apoyo que tiene en la provincia, en los medios de comunicación. Cuando se lo planteamos a Ford consideraron que Salta es una plaza fuerte y eso también influyó, tal vez menos que las razones anteriores”, expreso el directivo.

Medina señaló que el vínculo con Cístola es por un año, pero la idea es trabajar a largo plazo. Además de hacerse cargo de la representación deportiva de Cístola en el Turismo Nacional, también lo harán en el TC Pista, otros de los grandes desafíos del salteño para el 2019. Al finalizar entre los diez mejores del TC Mouras Cístola se ganó el derecho de competir en la categoría que es escalón previo al Turismo Carretera.

Cistola recibió la autorización para ascender al TC Pista y en las últimas horas confirmó su ascenso de categoría manteniéndose dentro de la misma estructura con la que compitió este último año, el JPG Racing de Juan Pablo Gianini.

Sobre su llegada al Martos MED, Cístola señaló: “En mi tercer año a nivel nacional poder estar en un equipo oficial es un orgullo porque todo nos costó mucho trabajo y el esfuerzo dio sus frutos. Seguro será un gran año en la parte de sumar experiencia”.

Por ahora, Cístola descansa pensando en lo exigente que será el 2019. Entre el 10 y 12 de enero tomará contacto con la unidad que utilizará en la Clase 3 del Turismo Nacional y a fines de ese mes o principios de febrero realizará las primeras pruebas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. En la primera quincena de febrero se realizará la presentación oficial en Buenos Aires y días después podría realizarse otra en nuestra capital.

El 24 de febrero se correrá la primera fecha del Turismo Nacional en el autódromo de La Pedrera, San Luis. Será un debut lleno de expectativas para el salteño, que entre algunas de sus metas se propuso cerrar el campeonato entre los 10 mejores pilotos.