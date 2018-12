Juventus, con Dybala de titular, visita al Atalanta

La Juventus, puntero invicto de la liga italiana, con el crack cordobés Paulo Dybala como titular, irá hoy por un nuevo triunfo, el noveno consecutivo, cuando enfrente a Atalanta como visitante por la 18va. fecha.

El encuentro se disputará en el estadio Atleti Azzurri d’Italia de Bérgamo y comenzará a las 11, hora argentina. Transmitirá ESPN 2.

Juventus es dueño del primer puesto con 49 puntos, con ocho de ventaja sobre Napoli (41), como consecuencia de 16 triunfos y un empate. Además, no le convierten desde la fecha 11 cuando venció a Cagliari por 3 a 1.

Por su parte, Dybala intentará cortar una racha de seis fechas sin anotaciones en el campeonato donde acumula dos.

Atalanta, noveno con 24 unidades, tendrá a los volantes Alejandro “Papu” Gómez y Emiliano Rigoni entre sus filas, pero no contará con el suspendido José Luis Palomino.

Inter, con el delantero y capitán Mauro Icardi, medirá fuerzas con Napoli a partir de las 16.30, hora argentina, con transmisión de ESPN 2.

Por primera vez, en Italia jugarán la fecha un día después de Navidad. Por esto el entrenador del Inter contó que no les pidió a Icardi, Lautaro Martínez y compañía ningún cuidado especial: “Son profesionales y saben cuidarse. La profesionalidad de nuestros jugadores es lo que me gusta remarcar”.

Esta modalidad de jugar tras las fiestas es popular en la Premier League inglesa, donde es una tradición.

El resto de los partidos que se jugarán hoy son: Frosinone - Milan (Gonzalo Higuaín); Bologna (Rodrigo Palacio) - Lazio (Joaquín Correa); Cagliari - Genoa (Nicolás Spolli, Cristian Romero y Esteban Rolón); Fiorentina (Germán Pezzella y Giovanni Simeone) - Parma; Sampdoria - Chievo Verona; Roma (Federico Fazio, Diego Perotti y Pastore) - Sassuolo; Spal - Udinese (Musso, Pussetto y De Paul); Torino (Cristian Ansaldi) - Empoli (Silvestre).