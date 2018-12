Cargnello instó a escuchar a Jesús

Con la celebración de una nueva Navidad, monseñor Mario Cargnello dejó su mensaje de reflexión para los salteños católicos e instó a meditar los actos en 2019.

A través de las redes sociales y el sitio oficial del Arzobispado se pudo leer su mensaje.

"Queridos amigos:

­Feliz Navidad! La buena noticia que proclama el Evangelio es la gran noticia: las esperanzas más profundas del corazón humano reciben una sobreabundante respuesta de parte de nuestro Dios: Él nos da a su hijo como hermano nuestro: es el salvador, el mesías, el señor. Esta noticia supera los buenos deseos que nos ofrecemos entre nosotros. Me permito invitarlos, en esta noche santa, a guardar un poco de silencio. Cerremos la puerta a tantas voces que no nos dejan entrar en nosotros mismos y escuchemos la voz del señor que habla en lo más profundo de nuestro corazón. Encontrémoslo allí y encontremos a nuestros hermanos en el corazón del Niño Dios. Llenemos las copas de la presencia de Dios y de la presencia de los hermanos que nos rodean y nos necesitan. Aprendamos a mirarlos y a reconocer lo mucho que Dios nos ha dado a lo largo de este año a través de los hermanos y dispongámonos a emprender un 2019 con una actitud nueva, de servicio, de entrega. Quisiera llegar a la puerta de las familias más necesitadas, a las personas que sufren soledad, abandono, pobreza, enfermedad y, en punta de pie, agradecerles que reciban la buena noticia; agradecerle que me permitan estar con ellas, desde la fuerza de la oración navideña. Con todos ustedes, hijos de esta Iglesia particular de Salta, elevo al Niño Dios una plegaria pidiéndole que nos bendiga. ­Feliz Navidad!".

