Salta están en el "top ten" de la ilegalidad

Un informe de CAME reveló que en la ciudad hay 16 predios que albergan 1.200 puestos.

Según el informe "Mapa de la Argentina Ilegal" realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la ciudad de Salta se encuentra entre las quince relevadas con más puestos de venta ilegal. La capital salteña es la décima ciudad donde más abundan los puestos en las famosas saladitas y manteros en la vía pública.

Según CAME, en Salta hay 1.377 vendedores ilegales en total. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito más afectado por la informalidad, con 8.678 vendedores ilegales. Le sigue Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires, con 7.800 puestos (la mayoría localizados en La Salada, con sus 4 ferias). Completa el podio el partido de La Matanza, también en el Gran Buenos Aires, con 5.600 puestos (entre manteros y tiendas en saladitas).

Si tomamos el cuadro de las ciudades con más saladitas, la ciudad avanza hasta el puesto número cuatro, que junto a la de la Ciudad de Buenos Aires, la de Córdoba, San Salvador de Jujuy; los partidos de Moreno y La Matanza en el Gran Buenos Aires lideraron el ranking de las ciudades con mayor cantidad de saladitas en noviembre 2018.

En la ciudad de Salta se detectaron 16 predios que albergan 1.200 puestos. La mitad de las ferias trabajan en horario corrido, de 9 a 22. mientras que las 8 restantes abren de 9 a 13 y de 17 a 22. Muchos puesteros reciben tarjetas de crédito y débito, y se localizan en las zonas céntricas de esta la ciudad.

Controles

En la provincia se armó una mesa de trabajo que incluye a la Cámara de Comercio, a las autoridades competentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Gobierno de la Provincia de Salta a través de su Dirección General de Rentas y Policía Provincial, y de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Su función es aunar fuerzas para extremar los controles en lo que ellos denominan como las "zonas calientes" que están ubicadas en el microcentro, en las entradas de la ciudad y en los pasos fronterizos.

"Acá hay que atacar dos puntos. Primero el comercio ilegal que viene desde la frontera, a eso no lo podemos desconocer, desde Perico inclusive entra mucha mercadería. Habría que reformar esa situación, tanto la policía como Gendarmería conocen la situación. También, en lo que corresponde a la ciudad de Salta, nos tendremos que reunir entre los diferentes actores (Rentas, AFIP, Policía, Gendarmería y Control Comercial) y tratar de trabajar en conjunto para mermar esta situación", destacó Jorge Vian, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

Pérdidas

La venta ilegal en el país alcanzó los $10.015 millones en noviembre y cerrará el 2018 en $120.177 millones. Según un relevamiento realizado por CAME en 500 ciudades del país, se detectaron 490 saladitas con 45.653 puestos ilegales y 79.259 manteros en la vía pública.

En noviembre hubo menos de estas ferias informales que un año atrás, básicamente porque muchas se fueron regularizando a través del trabajo conjunto entre cámaras empresariales y municipios. Pero creció enormemente la modalidad manteros.

Según el relevamiento, la cantidad de puestos en las denominadas saladitas se redujo 17,1% frente a la medición de un año atrás, en parte porque hubo menos de esos predios y también porque en los que siguen abiertos se detectaron más lugares vacíos.

Sin embargo, destaca que creció 112,8% la cantidad de manteros en las 500 ciudades relevadas, desde 37.239 a 79.259. En estas ferias las ventas en noviembre ascendieron a $5.259 millones y en la modalidad manteros, donde los promedios diarios de ventas suelen ser inferiores, a $4.756 millones.

Requisitos para instalar una carpa

Nicolás Avellaneda, subsecretario de Control Comercial, aclaró que para habilitar una carpa bailable hay varios requeriminentos.

“Nosotros pedimos contrataciones de adicionales a la Policía de la Provincia, seguridad privada, servicios de emergencia médica con ambulancia, pólizas de seguro, informes técnicos del lugar, una serie de requisitos que hacen que sea un lugar seguro”, expresó el funcionario municipal.

Se podrían instalar dos carpas

Hay pedidos para el Centro de Convenciones y el Autódromo.

Los capitalinos amantes de las carpas podrían encontrar una opción en la ciudad. Pese a que desde el municipio habían comunicado que no se habilitarían este verano dentro del ejido capitalino, Nicolás Avellaneda confirmó a El Tribuno que hay dos presentaciones formales para instalar carpas en esta ciudad.

“No hay una norma que prohíba las carpas, sí nosotros hemos sacado una resolución, donde de alguna manera tratamos de limitar esta actividad por cuestiones de seguridad. Lo que yo declaré es que no vamos a habilitar lugares donde se generaron molestias a los vecinos y situaciones de violencia como por ejemplo en la Rural, el predio Cachorros o en la ruta 21, camino a San Agustín. Ahí hubo registros de violencia y molestia a los vecinos”, afirmó Avellaneda.

El funcionario explicó que esos lugares no van a ser habilitados pero que si existe la posibilidad si se presentan proyectos donde haya una distancia mínima de 150 metros a un vecino y sea dentro de un marco donde la policía pueda resguardar la seguridad.

“Actualmente tenemos dos pedidos formales que se están evaluando y si cumplimentan toda la documentación que requerimos se los podrá habilitar para el primero de enero, los días domingo de enero, febrero y carnaval. Las presentaciones formales son dentro del Autódromo y en el Centro de Convenciones. Se presentaron y se dio la factibilidad del lugar, pero deben terminar de cumplimetar toda la documentación y una vez que lo hagan recién se les da el permiso”, finalizó.