El "Ratón" Ibáñez se quedará en Juventud para pelearle al descenso

Juventud Antoniana está en una situación más que incómoda y límite. Si bien la herencia recibida por la flamante comisión directiva, encabezada por el nuevo presidente Gustavo Klix, es un tendal de deudas por sofocar cuanto antes, se sabe que salvar al equipo de caer en el Regional Amateur es la prioridad número uno, y para ello habrá que tener agudeza en la elección de refuerzos, en las enmiendas del plantel y en las decisiones.

En este sentido, muchos en la actual conducción consideran que Juventud, que arrancará a principios de febrero la fase reválida del Federal A en virtual zona de descenso directo, y a tres puntos de una posible salvación, necesitará respaldarse en los valores de experiencia, como Juan Pablo Cárdenas, Leandro Zárate y Gustavo Balvorín. Con relación a este último, se desprendieron muchas dudas en cuanto a su continuidad en el antoniano y en la actividad profesional misma.

El experimentado delantero que brilló hace una década en San Martín de Tucumán hoy tiene 39 años y sabe que el retiro está muy cerca. De hecho, él había manifestado que se retiraría en Juventud y, tras finalizar la primera mitad del campeonato, no descartó no seguir jugando, expresando que en el contexto del remanso familiar y de descanso en Tucumán iba a decidir si seguía o no.

Lo cierto es que el Ratón aseguró ayer en el programa “Rumbo deportivo” que, tras meditarlo con sus seres queridos, tomó la decisión de seguir en la Lerma hasta el final del torneo y que se presentará a entrenar a principios de enero enfocado en el debut de la reválida con San Martín en Formosa, el 3 de febrero.