"Hablaremos con Messi para intentar que en 2019 se sume"

El DT de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, adelantó que hablará con Lionel Messi "para intentar que se sume" al plantel en 2019, durante el que se disputará la Copa América en Brasil.

"Hablaremos con él para intentar que en 2019 se sume. Tengo una charla pendiente", dijo Scaloni.

El técnico, de 40 años, destacó que aunque no hable "muy seguido" con el jugador rosarino, sí tienen "una relación",

"Lógicamente para nosotros es algo importante, siempre dije que a cualquier entrenador le gustaría dirigirlo, a mí en particular mucho más. Esperemos que termine de la mejor forma. Todos en este sentido somos optimistas y creo que va a ser positiva la charla que tengamos", enfatizó.

También el ex defensor de Newell's y Estudiantes de La Plata, entre otros, reconoció que el objetivo que se propuso es "llegar al Mundial" de Qatar 2022.

Convencido, Scaloni, sentenció que "esta Selección tiene que llegar al Mundial de la mejor manera".

"Dentro de ese camino hay una Copa América (Brasil 2019 que se disputará entre el 14 de junio y 7 de julio), y estarán las Eliminatorias" del Mundial, destacó el "Gringo".

Por último, el DT sentenció que las puertas del seleccionado "no están cerradas para nadie, nunca estuvieron cerradas para ningún jugador. El equipo es una invitación al que quiera venir", cerró.