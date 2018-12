Vaca Muerta: El tiro de gracia a la actividad gasífera del norte salteño

En los últimos tres años la brecha de precios del gas boliviano se achicó sensiblemente con respecto al valor que se paga en los yacimientos del norte salteño. Cada millón de BTU que llega desde Tarija cuesta actualmente cerca de 6 dólares, mientras que el promedio en las cuencas productoras del país ronda en los 5 dólares.

La coyuntura de precios internacionales mejoró las perspectivas de inversión en las áreas de San Martín, pero en marzo de 2017 el gobierno nacional aprobó el régimen que incentiva las exploraciones en Vaca Muerta con un precio fuertemente subsidiado y el escenario cambió drásticamente.

Con el nuevo gas de Neuquén valuado un 66% por encima del de Salta, las petroleras reenfocaron las inversiones desde Bolivia hacia la cuenca neuquina y el norte quedó nuevamente relegado.

Las esperanzas de los trabajadores y de las empresas de servicios hidrocarburíferos que quedan en pie en San Martín están puestas, fundamentalmente, en la formación Los Monos.

Según estudios técnicos desarrollados por la compañía Schlumberger y publicados en 2012, la citada formación no convencional abarca una área de más de 1,3 millones de kilómetros cuadrados en los que hay estimados 14,8 trillones de metros cúbicos recuperables de gas.

Con menos de 150 pozos perforados, esa inmensa superficie aún no ha sido explorada extensivamente y difícilmente tendrá inversores interesados, si no se la pone en igualdad de precios con las áreas no convencionales patagónicas que, además, presentan una menor complejidad, riesgos y costos para las perforaciones.

El 12 de marzo de 2017, apenas conocida la resolución que disparó las exploraciones en Neuquén, El Tribuno anticipó que el régimen de promoción de Vaca Muerta sería "un tiro de gracia a la producción de gas salteña", si no se adoptaba una decisión igual que estimule la exploración del "tigh gas" norteño. Un mes después, ante gestiones del Gobierno provincial, el presidente Mauricio Macri instruyó al entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, para que avance con el programa de estímulo para Los Monos.

Dos meses después, Aranguren fue desplazado y su reemplazante, Javier Iguacel, hoy también desplazado, no recibió siquiera una vez a funcionarios salteños para abordar el compromiso pendiente.

El régimen incentivo establecido para Vaca Muerta fijo un precio garantizado de 7,50 dólares por millón de BTU para 2018, de 7 dólares para 2019, de 6,50 para 2020 y de 6 dólares para 2021.

De los 30.000 kilómetros cuadrados que tiene toda la formación de Vaca Muerta, Tecpetrol en sólo 180 kilómetros cuadrados que son los que tiene el yacimiento Fortín de Piedra pasó a producir arriba de 8 millones de metros cúbicos por día. En un solo mes, la petrolera que opera en Salta el área de Aguarage facturó con el citado yacimiento neuquino 22,3 millones de dólares.

Se estima que en 2019 los pozos de Fortín de Piedra llegarán a producir unos 17 millones de metros cúbicos por día. Con ese volumen, los subsidios cobrados por la petrolera del grupo Techint treparían el año entrante a 670 millones de dólares.

Con el desarrollo de Vaca Muerta, el Gobierno espera cubrir el 100% de la demanda del país en el 2021. Antes de dejar su cargo, Iguacel informó que a partir de 2019 el país volverá a enviar gas a Chile durante los meses de verano. Anunció, asimismo, que en tres años dejaría de importar el fluido desde Bolivia. Tras esa declaración, la federación gremial del sector anunció el paro en defensa de los puestos de trabajo de la refinería de Campo Durán. El problema de fondo, sin embargo, no está en el gas pobre que llega desde Bolivia, sino en el derrumbe de los yacimientos salteños que necesitan un régimen que los ponga al menos en igualdad con el precio de Vaca Muerta y una reasignación de inversiones para las áreas hidrocarburíferas de San Martín. El senador nacional Juan Carlos Romero presentó un proyecto en noviembre con esa finalidad. La crisis gasífera del norte es, en el actual contexto, una brasa caliente para la recién asumida ministra de Ambiente, Producción y Trabajo, Graciela Pinal de Cid.