Clara Quinteros Patrón echó a volar en su gran pasión

Clara Quinteros Patrón creció en la danza por eso no es sorpresa que empiece a cosechar lo sembrado...con solo 18 años afrontará un importante desafío, que seguramente la guiará en su futuro artístico.

“Me inicié en la danza a los ocho años en el estudio de danza de Sandra Piccolo, y debo reconocer que desde mi entrada no paré un segundo de ser plenamente feliz. Reconozco lo bien que hicieron mis padres en dejarme crecer y volar en mi pasión. A los 10 años, tuve mi primera audición para entrar a la Escuela de Danzas Clásicas del Ballet de la Provincia de Salta. Me acuerdo todo de ese 31 de octubre en el que quedé seleccionada. Estuve dos años en el Ballet Infantil, entre audiciones, y ensayos, hasta que la escuela se cerró en el 2012”, comentó la bailarina.

Casualmente, ese año Clara fue por primera vez como solista al Certamen Internacional Danzamérica, acompañada, como siempre, de sus profesoras y su mamá. A fin de año en las funciones que hacen todas las academias de Salta, su estudio presentó “El Joven Príncipe”, que contaba la historia de El Principito, y allí tuvo su primer papel protagónico.

“En el 2013 entré al Ballet de Contemporáneo de Sandra Píccolo, al que pertenezco hasta el día de hoy. Luego, en el 2016, vuelven a realizar audiciones para la Escuela del Ballet Provincial con la maestra Paula Argüelles, y en esa oportunidad quedé seleccionada para concurrir y además, tuve la propuesta de empezar como bailarina practicante. Junto al ballet contemporáneo bailé muchas obras, y con ellos participamos del espectáculo “Danzar por la Paz”, en Buenos Aires, realizado en el Teatro Cervantes”, agregó.

En el 2017 ganó la medalla de oro en el Certamen Internacional Danzamérica, entre más de 50 bailarines, y a principios del 2018 obtuvo una beca para un estudio en Barcelona.

“Este 2018, fue el año de mayores logros y alegrías. Fuí becada por el Consejo Argentino de la Danza para el Taller del Teatro San Martín en Buenos Aires. Fue un proceso bastante largo que empezó en el mes de abril, con una audición tomada por el maestro Julio López. Recuerdo que fuí a la audición sin averiguar mucho, con muy pocas expectativas pero con ganas de bailar, como lo hice en anteriores ocasiones. Ya me estaba por retirar del lugar por el horario, cuando me dijeron que había sido la única preseleccionada por Salta, así que volví y le pregunté si estaba seguro de que era yo. El maestro se sonrió y me pidió todos mis datos”, enfatizo Quinteros.

Eso fue solo el inicio. Unos meses después el Consejo envió a todos los participantes del país unas variaciones de danza para que sean aprendidas, reproducidas y enviadas por los bailarines a través de videos, para volver a realizar una audición más entre los preseleccionados.”Justo estaba de viaje de egresados con mi colegio, así que todo eso de enviar los videos por el Correo Argentino lo hizo mi mamá. Volví a quedar preseleccionada para la audición presencial en Buenos Aires, el día 3 de septiembre. Recuerdo que mis compañeros me ayudaban a ensayar durante el viaje de egresados. Además, me volví de España unos días antes. Llegué a Buenos Aires, ensayé dos días, y audicioné con 14 bailarines más. En la primer ronda, eliminaron 10 y en la segunda 1. Se realizó en el Teatro Astral. Quedé becada con viáticos y estadía para poder realizar mis estudios en el taller del Teatro San Martín durante tres años. Parece un sueño que todavía no puedo creer que me haya pasado a mi. Tuve sin dudas dos ángeles que me guiaron desde el cielo y a los que les dediqué cada baile que hice”, aseveró la joven.

“Espero que la vida me encuentre siempre bailando, no importa en donde, no me imagino haciendo otra cosa. Creo que soy una afortunada por tener tanto apoyo de mis amigos y de mi familia. Ellos siempre fueron el detrás de escena de todos mis pequeños logros”, dijo Clara Quinteros Patrón.