Las serpientes volvieron a proliferar en El Huaico

Enorme malestar tienen los vecinos del barrio El Huaico con la Municipalidad de la Ciudad de Salta que -según denunciaron- si bien fue a limpiar el canal del fondo de la urbanización, dejó todos los escombros sobre los costados y ahora tienen el grave problema de la proliferación de todo tipo de alimañas; especialmente de víboras. Los que peor la pasan son los vecinos de la calle Carlos Urrutia, que es la que va paralela al canal que separa a las casas con el campo del Ejército.

En el transcurso de estas dos últimas semanas del año fueron varios los ejemplares que se encontraron en las viviendas de las familias de la zona norte.

Los vecinos y las vecinas están aterrorizados por la presencia de las serpientes en sus patios y no saben qué hacer por lo que llaman al servicio de Emergencia 911.

Hace dos semanas encontraron una serpiente cerca de un descampado en los monoambientes. Primero no trajo tanta preocupación porque habían desmalezado los espacios verde. La semana pasada encontraron otra y ahora los vecinos comenzaron a inquietarse.

La última fue ya impresionante por su gran tamaño. Fue encontrada en la casa de una familia que vive en Urrutia, entre Evangelina Botta y Celia Leonard de Ávila. A ese ejemplar lo halló un perro de la familia que no se animó a un enfrentamiento con el reptil.

Eficientemente el personal del Servicio de Emergencia 911 mató al animal. Ahí quedó la sensación de que la muerte de las víboras no es la solución.

Los vecinos piden mayores cuidados en la limpieza de las calles y canales, pero que luego se lleven los escombros. Saben que están en un ambiente en donde la naturaleza está siendo avasallada; ellos quieren minimizar los encuentros con estos animales.

"Como en cualquier barrios de nuestra ciudad, acá también tenemos a muchos chicos jugando en las plazas o en la calle y esto significa un peligro para ellos. Nosotros le pedimos al Gobierno municipal que tome cartas en el asunto y nos den una solución al retiro definitivo de escombros", dijo un vecino.

Otro de los residentes de la zona contó que varios perros murieron ya porque, de forma instintiva, fueron a morder al reptil.

"Nosotros sabemos que esta es una urbanización de alguna medida nueva, que estamos invadiendo el territorio de todos los animales de esta zona. No sabemos muy bien qué hacer ni cómo proceder. Los oficiales de la Policía tampoco están seguros en el proceder; algunos devuelven las víboras a su ambiente y no sabemos porqué vienen para el barrio. Hay poca información. No sabemos si es una yarará, si son falsas corales, si son venenosas. La que encontramos en mi casa tenía una herida que suponemos se la ganó defendiéndose en otro lado y por eso llegó al patio de nuestra casa", dijo la última vecina.