El relato de Mike Amigorena sobre el acoso sexual del que fue víctima

Cada vez son más las personas que se animan a relatar las nefastas experiencias de acoso o abuso sexual que les tocó vivir, en diferentes ámbitos. Uno de ellos, el más convulsionado por estos días, el artístico. Allí, el actor Mike Amigorena relató que fue acosado sexualmente en el Subte.

Durante una entrevista en “Debo decir” Mike Amigorena contó que iba en el Subte -con el que viaja constantemente- cuando sintió que lo estaban apoyando, y que en un primer momento no supo cómo reaccionar. Luego, se identificó con muchas mujeres que pasan por esta experiencia.

“Yo vivo en subte y hace un mes y medio había mucha gente en el vagón. Siempre me quedo en la puerta. No pude hacer nada. La cabeza a mi edad y a esta altura puede convertir eso en algo que te cope, ponele. Me sentí… El tipo salió y me quedé mirándolo y antes de que subiera a la escalera mecánica me miró como diciendo ‘¿Y, qué onda?‘. No me quedó otra que insultarlo. No pude hacer nada”, contó Mike Amigorena.

Al respecto, Mike Amigorena agregó: “No fue muy evidente, pero después de la segunda vez dije ‘¡Este tipo me está tocando el culo!. Imagínate una mujer que eso debe ser cada 5 minutos”.