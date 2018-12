“Esto representa un cambio en lo que era mi vida profesional y laboral"

Eliana Mendoza, la salteña oriunda de General Güemes quien saltó a la fama por el escándalo mediático del “poliamor” que alcanzó a Florencia Peña y su marido, hoy se lanza a los escenarios de Carlos Paz.

En diálogo con El Tribuno adelantó que actuará junto a Juan Acosta y Mario Fassi, y que los días convulsionados quedaron atrás. “Hoy no puedo hablar de esa cuestión porque tengo un bozal legal. Pero pronto se van a aclarar las cosas -en la Justicia- para saber la verdad”. “Como se dice, después de la tormenta sale el sol. Hoy estoy en mi mejor momento”, aseguró.

¿Pensaste que al entrar al espectáculo se puede especular que buscaste prensa con el escándalo?

La verdad es que nunca me imaginé esto. Yo al principio -cuando se desató el escándalo del poliamor- no estaba bien. Esa situación me puso paranoica. Estuve deprimida casi dos meses. No entendía nada. Fue muy difícil para mí procesar todo esto. No lo podía asimilar, no lo entendía. Hoy por hoy estoy bien, me recuperé. He bajado cinco kilos, más o menos. Pero ahora estoy bien, contenta, bien arriba y muy positiva sobre todo. La vida y toda esta situación me llevó a que me hagan la propuesta de actuar en teatro. Pero nunca me lo imaginé ni nada por el estilo. La verdad que como todo en la vida me gusta que me sorprenda, así que acepto el desafío. Y por el lugar que me ofrecieron de actriz de teatro estoy muy agradecida de experimentar todo esto y de entender lo que es el mundo del espectáculo. Voy a trabajar con dos personas muy importantes como Juan Acosta, Mario Fassi, en una producción artística de Humbertito Grondona. La obra se va a llamar “Polihumor”, en relación al poliamor. Es muy provocador el título.

¿En qué cambió tu vida en el último año?

Hay muchos cambios actualmente en mi vida, respecto de lo que venía haciendo. Soy instructora de pilates y no profesora de zumba como se dijo en algún momento. Hice conducción televisiva, porque estudié Ciencias de la Comunicación en Tucumán. Hice un programa durante dos años de belleza y turismo. Hace poco estaba realizando eventos en Termas de Río Hondo hasta que llegó esta propuesta que jamás me la esperé. Es un sueño realmente, porque es algo que me encanta, que me entusiasma, me tiene bien arriba y con todas las energías positivas. Esto representa un cambio en lo que era mi vida profesional y laboral. Es un nuevo desafío y tengo todas las energías para experimentar y dar lo mejor de mí. Quiero aclarar que este es un lugar que desconozco y que ahora va a ser ciento por ciento de aprendizaje sobre lo que es el teatro. Soy la única imagen femenina en escena. Es una obra de humor, para un público popular. Obviamente están todos invitados para ver una imagen nueva de la salteña.

¿Cómo llegó la propuesta y quién te contactó?

La productora Entretelones me contactó y me contrató para trabajar en la obra Poli Humor. Me eligieron por mi carisma, por mis formas. En realidad habría que preguntarles a ellos que vieron en mí para convocarme. Las pruebas las hicimos en Buenos Aires hace aproximadamente un mes y hace una semana y media firmé contrato. El productor general de la obra es Juanchi Guadarrama. El debut será el 26 de diciembre. Ya firmé contrato, así que estoy muy contenta con el nuevo desafío laboral. Estoy con unas energías tremenda.

¿Lo pasado olvidado? ¿Estás en alguna relación de pareja?

Como se acostumbra a decir: lo pasado olvidado, ya fue. El presente es hoy, el futuro no lo sabemos. Actualmente estoy sola y muy feliz. Estoy disfrutando y encontrándome conmigo desde otro lugar. Estoy sorprendida de mi misma, más que nada.

¿Dóndes desarrollas tu vida personal y profesional?

Antes que nada quería aclarar que soy geminiana y tengo 36 años, no 28 como se decía por ahí. Mi nombre verdadero es Elizabeth del Milagro Mendoza, pero se me conoce más por mi nombre artístico Eliana Mendoza. Mirá, como dije antes soy oriunda de la ciudad salteña de General Güemes y toda mi familia vive allí. Yo estoy instalada en Tucumán, pero a partir del 20 ya me voy a Carlos Paz.

¿Te sentís actriz o vedette?

Yo me siento ya un poquito actriz y cuando esté en el escenario me voy a poner en papel y todo lo que implica estar sobre las tablas. Es un nuevo desafío. Me paro desde un lugar dispuesta a aprender. Estoy, además, con dos grandes maestros de la actuación. Me siento muy cuidada y muy agradecida de trabajar con dos grandes como Juan Acosta y Mario Fassi. En síntesis, me siento más actriz que vedette, pero bueno, veremos.