Desmienten casos de rickettsia, perohay psicosis

La rickettsiosis es una infección provocada por la garrapata, que estuvo en boca de todos en los últimos días a raíz de la muerte de una mujer que se atribuyó a esta causa, al parecer erróneamente. El gerente del hospital de Metán, Napoleón Zunino, dijo que el certificado de defunción de una mujer fue mal confeccionado.

"Yo atendí a la paciente en Metán, estaba deshidratada y tenía taquicardia. Le hicimos análisis y fue derivada al hospital de General Gemes. La mujer tenía una picadura, probablemente de garrapata, pero eso no significa que se trate de una rickettsiosis, porque eso tiene que ser comprobado a través de análisis de laboratorio que se hace en Buenos Aires, no aquí ni tan rápido", dijo el gerente del hospital Del Carmen.

Se trata de Fany Yolanda Santos, quien falleció el sábado pasado, a los 50 años, en el hospital de General Gemes. Según el certificado de defunción realizado por la doctora Cynthia Surate Solaligue, Santos murió como consecuencia de un shock séptico debido a una picadura de garrapata. La mujer residía en El Tunal y era madre de seis hijos.

"En las redes sociales anda circulando un certificado de defunción, si yo fuera el encargado del Registro Civil no lo acepto porque la picadura de garrapata no es ningún diagnóstico. Es lo mismo que yo le diga a usted que se murió de un infarto y tiene una picadura de mosquito. Ese certificado está mal hecho", dijo Zunino.

Por otra parte, pidió prudencia y responsabilidad a algunos medios de comunicación que confirmaron los casos antes de conocer los complejos estudios de laboratorio. "Lo hicieron de manera irresponsable y generaron una gran psicosis porque ahora nos está llamando mucha gente atemorizada, principalmente de la zona de El Tunal. No queremos ocultar nada, se están haciendo las cosas como corresponde", remarcó.

Sobre la paciente fallecida, detalló que llegó el jueves pasado, a las 16.30, al hospital de Metán. "La atendimos, le solicitamos análisis y se la hidrató y fue derivada a Gemes con una sepsis y dolor abdominal. Primero estuvo internada en el hospital de El Galpón", detalló Zunino.

Epimediología

Por otra parte, la Dirección de Epidemiología de la Provincia informó que en lo que va del año no se reportó en Salta ningún caso de rickettsiosis, la infección provocada por la garrapata.

Destacaron que el Ministerio de Salud Pública cuenta con un protocolo de actuación, a través del cual se efectúa el informe de sospecha clínica, que estipula que cualquier síndrome febril sospechoso que ingresa a los servicios públicos de Salud debe ser estudiado y reportado a la Sala de Situación.

Con respecto a la información que circula en redes sociales y portales, Griselda Rangeon, responsable de Epidemiología de la Provincia, desmintió rotundamente la circulación de casos. La información que circula habla de un muerto por la enfermedad. Y señaló que "los médicos tienen la obligación de estudiar y reportar todo síndrome febril sospechoso, cosa que en esta oportunidad nunca sucedió".

La especialista remarcó que "el Instituto Carlos Malbrán es el laboratorio de referencia para descartar o confirmar esta enfermedad". Y agregó que "todos los pacientes que ingresan con un cuadro febril deben ser evaluados clínica y epidemiológicamente, y en base a la sospecha clínica se solicitarán los análisis correspondientes para saber si esa persona tiene o no esa patología".

Finalmente, Rangeón recordó que todas las enfermedades endémicas nuevas o reemergentes desencadenan alertas epidemiologicas a los servicios de todas las áreas operativas, "que sirven para reforzar la vigilancia y la sospecha clínica".

Asimismo, recalcó que Epidemiología es el único organismo facultado para confirmar o descartar cualquier enfermedad.

La familia no se conforma

Por su parte, familiares de Fany Yolanda Santos, la mujer fallecida por causas que aún se intentan establecer, dijeron que "deberían capacitar más a los médicos para atender este tipo de situaciones, parece que no saben hacerlo, y no es justo que vuelva ocurrir algo así".

A la espera de los resultados

“El único factor que ella tenía era la picadura de la garrapata”, dijeron familiares.

“En el hospital de El Galpón no supieron diagnosticar ni darse cuenta de la gravedad que presentaba mi hermana. La hija de Fany, al ver que no había mejoría en su madre y que la médica tratante no supo decirle por qué estaba descompensada, le informó que le había picado una garrapata el pasado sábado 13”, dijo a El Tribuno Belinda Pérez, quien es enfermera y hermana de la fallecida Fany Santos.

“Entonces la doctora de El Galpón le dijo a mi sobrina que lo de la picadura de garrapata no estaba relacionado con el cuadro que tenía, que no era de importancia”, rermarcó.

“A mi hermana la internaron el miércoles, pasó toda la noche y recién el jueves le hicieron los estudios de laboratorio de rutina y le dijeron que estaba normal, que no había nada”, dijo Pérez.

“En Metán se dieron cuenta que tenía una sepsis y por eso la trasladaron a la terapia intensiva del hospital de General Güemes, donde falleció el sábado. En el hospital de Güemes al principio la trataron por un supuesto abdomen agudo, el cual fue descartado después de una tomografía. Llegaron a creer que el motivo de sepsis fue una peritonitis”, indicó la enfermera, que reside en la provincia de Santa Fe.

“A la picadura la tenía en la espalda, en la zona del oblicuo externo izquierdo”, detalló Pérez. “Lo único que pudo haberle provocado la infección, que luego desencadenó en su muerte es esa picadura. Nosotros, los familiares, no estamos diciendo que fuera por rickettsiosis. Eso lo confirmará el laboratorio, cuando vengan los resultados, en un mes”, indicó.