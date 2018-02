Anticipan que seguirán las lluvias en toda la zona

El panorama se presenta poco alentador ya que las lluvias van a continuar en el sur de Bolivia, lo cual afectará a las poblaciones fronterizas en Salta. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del vecino país, las precipitaciones llegaron a los 192,4 milímetros en Yacuiba y 177,1 milímetros en Villa Montes en los últimos días, y el pronóstico es que sigan las lluvias.

En Los Toldos, Orán, las nacientes del río Bermejo arrastraron el puente bailey a la altura de La Mamora, por lo que los pobladores de esa localidad fronteriza quedaron totalmente aislados. Ayer a última hora el problema se había complicado porque el agua hizo ceder los estribos del puente y esa reparación demorará al menos 24 horas, señalaron desde Vialidad de la Provincia.

En Tartagal

Decenas de personas fueron afectadas por el temporal en Tartagal, donde pasado el mediodía muchos vecinos aún continuaban con sus casa llenas de agua. Mientras las precipitaciones no cesaban, dos misiones: la 2 y la 12 tuvieron que ser socorridas por Gendarmería Nacional.

En tanto, vecinos de la Misión Kilómetro 6 esperaban alguna respuesta por parte de las autoridades.

"Fue impresionante. Algo que no se veía desde hace muchos años. Hay muchas casas inundadas. En mi caso me entró agua desde el fondo de la vivienda", dijo un vecino a El Tribuno que recorrió la zona afectada. A la espera de ayuda, muchos vecinos comenzaron a prestar ayuda a los damnificados. "Hay gente que aún no desayunó. Los caminos están intransitables. No se puede dormir, no se puede hacer fuego para cocinar", fueron algunas de las declaraciones de los vecinos en la jornada de ayer.

Protesta

Con los estragos de las lluvias en el norte provincial, el malestar afloró entre a la comunidad de Las Moras 1 y 2, que cortaron la ruta provincial 86.

Ayer al mediodía los originarios pedían asistencia porque "nadie se había acercado" a asistirlos tras el temporal, mientras sus pertenencias se encontraban arruinadas.

En diálogo con periodistas de El Tribuno, el cacique Cándido Mansilla explicó: "Estamos por aquí viendo si hay solución. Yo soy de Las Moras 2 y es desesperante la situación que estamos viviendo. Tengo chicos quebrados. Si hay alguien que nos ayude con esto les agradezco. Estamos cortando la ruta para que nos den una solución y ya se acerca la noche. Si la lluvia sigue no sé que va a pasar. Es horrible, quiero que alguien nos escuche, la necesidad como pueblo originario es mucha", expresó.

En tanto, los esfuerzos de asistencia se repartían en los sectores afectados. Para el lado del Pilcomayo, en Santa Victoria Este, toda una comunidad quedó bajo el agua y los planes de emergencia trabajaban en la tarea de reubicar a la totalidad de los vecinos del paraje La Curvita.