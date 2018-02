La comunidad de La Merced, preocupada por un supuesto caso de posesión demoniaca

Los rumores fueron creciendo en los últimos días, acerca de un supuesto caso de posesión demoniaca que tendría como protagonista a un joven mercedeño de un populoso barrio local. La noticia comenzó a tomar forma y a preocupar a la comunidad. Tanto es así, que ayer en la tarde noche se celebró una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Merced para “pedir por la fe y la confianza del pueblo” en la protección de Dios.

En un mensaje que se retransmitió durante todo el día a través de las redes sociales en esa localidad del Valle de Lerma, se habla sobre el miedo que generó esta situación y explicaba: “que lo que el padre (sacerdote) aconseje o anuncie lo hará a través de comunicados escritos con sello y firma a los medios de comunicación”.

El comunicado agrega: “Por favor no aceptar ningún comentario, no realizar ninguna práctica o que hayamos escuchado. No asustar a los niños. Si conocemos de alguien que esté generando esto hacer saber a autoridades correspondientes para no propagar nada falso que siembre miedo división u ocasione daños psíquicos o emocional en los pequeños del Señor”.

Luego finalizaba con una invitación a la oración en la parroquia local: “Un abrazo y bendiciones! Los esperamos en un ratito en misa para rezar por todos y poder experimentar desde Dios la paz y tranquilidad que sólo Él nos la puede dar”.

Los rumores hacen referencia a comportamientos extraños de un joven, que atribuyen a fuerzas extrañas. Son varias las hipótesis, una de las más fuertes da cuenta que el joven, quien trabaja como jornalero, habría practicado juegos que evocan espíritus non santos.