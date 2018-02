Una salteña estará en el Six Days

El Six Days (seis días) es la competencia más importante y antigua del enduro internacional, que se celebra todos los años en diferentes países, cuya fecha de inicio fue en 1913 en Inglaterra.

Este año Chile será el país anfitrión, más precisamente Viña del Mar, entre el 12 y 17 de noviembre, donde se producirá un hecho histórico para el enduro de nuestro país: por primera vez Argentina presentará un seleccionado femenino, compuesto por tres pilotos y una es salteña.

Se trata de Julieta Camarda, una joven oranense de 25 años que heredó la pasión de su padre hace dos décadas y hoy vive un sueño que en el penúltimo mes del año se hará realidad.

Desde su San Ramón de la Nueva Orán, la endurista dialogó con El Tribuno sobre la competencia y también repasó sus inicios.

“Tengo 25 años y desde los 5, cuando mi papá Fernando me regaló una moto, tengo esta pasión de dos ruedas”, se presentó.

Pese a los miedos de su madre y el nerviosismo que generaba al verla andar desde tan pequeña, fue creciendo y durante casi diez años se dedicó a entrenar y recorrer varios caminos por su cuenta, hasta que le tocó la oportunidad de debutar en una competencia oficial, el interprovincial.

“Después llegó el turno de correr en el Argentino de enduro y más tarde me invitaron al campeonato motocross de Bolivia, donde gané”, sostuvo.

Julieta creció deportivamente a la par de Luciano Benavides (actual piloto de rally, cuyo debut en el Dakar fue en enero pasado) y Nicolás Kútulas (campeón nacional de enduro).

Si bien le lleva tres años al menor de los hermanos Benavides y cuatro a Kútulas “nos conocemos bastante y hemos participado en un montón de competencias. De hecho, muchas veces uno salía primero y después seguíamos nosotros”.

Una de las tantas carreras compartidas fue el Sun’s Race, el famoso evento de enduro que se disputa todos los años en el norte provincial.

“Mi papá y Norberto, el padre de Luciano y Kevin Benavides, también han compartido viejas carreras, por lo que heredamos esta hermosa pasión”, contó la salteña.

Camarda dijo que en la actualidad “hay muchas chicas que corren enduro, pero antes no era así y debíamos competir con los hombres. Sin embargo, después se hizo nuestra categoría y soy la actual campeona argentina en damas, pero también participé en juniors B, hasta que se me complicó y decidí inclinarme por mi rama”.

Por su pasado y presente, la Comisión Nacional de Enduro (CoNaE) la seleccionó, junto a Carla Scaglioni, de la localidad riojana de Chilecito, y la mendocina Maribel Giordani.

Para poder ir necesitará un fuerte sostén económico y pide que “los sponsors y las autoridades puedan ayudarme”.

Tierra de grandes

Kevin Benavides consiguió hace unas semanas ser el mejor latino en la historia del Dakar y como muchos pilotos de rally, tuvo su pasado en el enduro, donde fue tricampeón nacional en seniors. Su hermano Luciano sigue su camino y más temprano que tarde Kútulas emigrará al rally, siempre dejando una huella imborrable en el enduro.

Julieta piensa en la posibilidad de mudarse más adelante, pero ahora sus metas están puestas en el Six Days.

Sobre los grandes pilotos que salen de la provincia, ella cree que “el terreno puede ser que tenga que ver, además del fanatismo y, como decía, la herencia”.

“Quiero seguir creciendo, no imagino no andar en motos, porque tengo las mismas ganas que cuando comencé”, cerró.