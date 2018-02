Salta Basket va por otra noche gloriosa ante Instituto

Las rachas están para cortarse y después de 23 días, Salta Basket volvió a sonreír en la Liga Nacional tras vencer a Estudiantes de Concordia y dejar atrás seis derrotas consecutivas. Hoy los infernales quieren otra jornada gloriosa, porque se enfrentan a Instituto a partir de las 22 en el estadio Delmi.

Si la victoria ante los entrerrianos era una necesidad para el equipo dirigido por Ricardo De Cecco, el duelo ante la gloria es considerado clave en las aspiraciones a futuro.

Es que los cordobeses son, en la actualidad, el segundo conjunto más importante en la presente temporada, solo por detrás del bicampeón San Lorenzo y los salteños saben que un triunfo levantará el bajo autoestima del plantel.

Vencer a los de Alta Córdoba, sin embargo, no será nada sencillo para los infernales porque Instituto suele ganar tanto de local como de visitante. De hecho, Instituto ganó siete de los últimos ocho juegos y tres de estos fueron fuera de su casa (ante Atenas, Ferro Carril Oeste y Gimnasia de Comodoro Rivadavia).

La racha negativa de Salta Basket si bien se extendió de visitante, no tuvo grandes presentaciones en el polideportivo de Ibazeta y O’Higgins. Perdió cinco de los nueve encuentros que jugó en su casa (ante Weber Bahía, Peñarol, Argentino de Junín, Obras y Boca), mientras que el restante de los duelos fueron con victorias ante La Unión de Formosa, Quimsa, Hispano y el lunes ante Estudiantes de Concordia.

Justamente de la alegría del lunes, el cuerpo técnico sacó muchos aspectos positivos con Ricky Harris como máximo goleador, pero con un interesante juego de Pablo Espinoza (con 12 puntos, además de bajar 16 rebotes, 4 asistencias y recuperó 3 veces la naranja).

Si de goleo se trata, también hubo buenas apariciones de Lucas Goldenberg y Diego Gerbaudo, quienes no estuvieron en el quinteto inicial, con 12 unidades cada uno.

Seguirá en Salta

Tras finalizar el choque ante Instituto, Salta Basket volverá a jugar en condición de local, otras dos veces seguidas.

La primera será ante San Lorenzo, el mejor equipo del torneo, el próximo domingo, mientras que el miércoles 28, se enfrentará ante Regatas de Corrientes. Estos serán también condicionantes para determinar la posición de los infernales para encarar el último y extenso tramo del campeonato.

En la actualidad, la efectividad de los dirigidos por el Perro De Cecco es de un 26,3%, producto de 14 derrotas y 5 triunfos, en las 19 fechas jugadas. Por delante de los infernales están Comunicaciones, con igual cantidad de triunfos pero con 11 partidos perdidos. Luego están Quilmes, Olímpico y Boca Juniors, que ostentan seis alegrías, aunque los de Mar del Plata tienen 13 derrotas, el conjunto de La Banda presenta 12 caídas y, finalmente, los xeneizes tienen 11 traspiés en la presente temporada.

Fiesta azulgrana

Se sabe que San Lorenzo es uno de las cinco instituciones gigantes del fútbol argentino y sus hinchas son muy pasionales. En básquet no es la excepción y cada vez que juega el ciclón, un número importante de personas acompaña al equipo.

Por ese motivo, los Cuervos de Salta, la peña oficial de San Lorenzo en la provincia, están organizando una verdadera fiesta para recibir al conjunto bicampeón de la Liga Nacional y recientemente ganador de la Supercopa. Con banderas, globos y serpentinas, los fanáticos del azulgrana se harán sentir e invitan al resto de los hinchas a acompañarlos. Se juntan el domingo a las 21, en el acceso principal del Delmi.