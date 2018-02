Se definieron los cruces en la Summer Cup

Daom vs. Cachorros y Vélez con Dolphins son los cruces por el título.

La Summer Cup de béisbol, el torneo de verano más importante de la Argentina que se juega en Popeye, entró ayer en su etapa de definiciones y los cruces en busca del título ya están listos.

Hoy, a las 16, Daom se medirá con Cachorros y Dolphins hará lo propio vs. Vélez Sarsfield.

La sorpresa del campeonato es que Popeye Bordó, el bicampeón, no podrá retener el título, ya que ocupó el tercer lugar del grupo A y no accedió a la instancia decisiva.

Si bien anoche los espinacas vencieron contundentemente a Júpiter por 14 a 4, las derrotas ante Cachorros, por 7 a 3, y especialmente ante Dolphins, 4 a 3, determinaron la suerte del anfitrión.

De esta manera, en el grupo A Dolphins de Córdoba avanzó primero y si le gana a Vélez (segundo en el grupo B) será finalista. En caso contrario, jugará nuevamente porque tiene ventaja deportiva.

Lo mismo ocurre con Daom, que hoy a las 16 chocará con el tricolor de la zona sur de la ciudad. Los del Bajo Flores salieron primeros en la zona B y les toca enfrenarse con el único representativo salteño que sigue en vigencia, aunque cuenta con desventaja deportiva.

Los encuentros previos a la gran final se jugarán hoy y, dependiendo los resultados, también mañana.

El viernes será día de descanso, salvo que la lluvia vuelva a impedir algunos encuentros, y el sábado, a partir de las 13, comenzará a jugarse el último duelo de la octava edición de la Summer Cup.