Un alumno en medio del tiroteo publicó el minuto a minuto de la tragedia en Twitter

Ayer, un joven armado de 19 años volvió a la escuela secundaria de Florida donde fue expulsado por problemas disciplinarios y abrió fuego con un rifle de asalto en plena tarde, cuando las aulas del establecimiento estaban llenas de alumnos.

El agresor fue identificado como Nikolas Cruz, ex alumno de la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, ubicada a unos 72 kilómetros al norte de Miami ; y antes de ser arrestado, provocó la muerte a 17 personas e hirió a más de una decena.

En medio del caos desatado por la balacera, uno de los estudiantes del colegio registró casi minuto a minuto lo que estaba ocurriendo a través de las redes sociales. Parece impensado, pero en pleno pánico Aidan Minoff (@TheCaptainAidan) mantuvo al mundo informado sobre lo que estaba viviendo, de acuerdo a lo publicado por el diario Miami Herald.

El primero de los tuits que escribió al respecto está fechado ayer a las 16.59 y dice: "Hay un tiroteo en mi escuela en este momento".

El segundo lo publicó apenas dos minutos después y ya incluye imágenes: "Mi escuela está siendo atacada y estoy encerrado dentro. Estoy terriblemente asustado en este momento".

A las 17.10, Aidan volvió a escribir en Twitter y aseguró: "Todavía encerrado. Revisé las noticias locales y hay 20 víctimas. Larga vida al gran stoneen Douglas High".

Más de media hora después, el menor comunicó a través de su cuenta: "Hola Twitter. Estoy cerrando mi DMS pero aprecio que todos me contactaran. Todavía estoy encerrado en la escuela. Por favor, no sólo me envíes tu amor, sino también reza por las familias de las víctimas. Los quiero a todos".

A las 18.25 llegó el alivio cuando aseguró con una foto al aire libre: "Hemos sido liberados. Que Dios los bendiga a América". Pocos minutos después, quizá ya más tranquilo, Aidan se animó a una reflexión: "Ámense. Tal vez nunca sepan cuándo puede ser el último día que en que veas a alguien".

Por último, antes de las 20, a casi tres horas de comenzada la masacre, el estudiante puso el siguiente mensaje: "Mi hermano y yo estamos con nuestros padres sanos y salvos en el auto. Gracias a todos, aprecio los mensajes pero necesitamos sanación. Que Dios los bendiga. Nunca olvidaremos el 14/02/18".