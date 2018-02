Clásico empate en el duelo de villas

En una noche fresca, tras una gran tormenta en la capital salteña, Villa San Antonio y Villa Primavera empataron 0 a 0, en el Gigante del Norte, por la cuarta fecha de la zona 6 de la Región Norte del Federal C.

San Antonio arrancó con todo desde el inicio del partido y contó con varias chances para abrir el marcador, pero la figura de Angel Pedrozo y la falta de precisión de los delanteros fueron determinantes a la hora de la definición.

La villa intentó abrir la cancha y lastimar a Primavera con centros para Di Pauli y Vicedo, quienes desperdiciaron sus oportunidades. La villa por momentos intentó hacerse dueña del trámite del encuentro a través del buen manejo de Campos, Silveira y Rojas, pero falló en la definición.

Por su parte, Primavera también contó con chances claras para marcar, la mayoría producto de los errores de la defensa de San Antonio.

En la jugada más clara del partido, tras un gran pase de Puntano, Chávez casi anota, pero Pegini la sacó al córner con lo justo. Enseguida Escalante desperdició otra chance tras otro grosero error de un defensor de Villa San Antonio.

En el complemento, San Antonio fue en busca de la victoria, tuvo llegadas claras, pero le faltó puntería como en el primer tiempo. Martos metió cambios buscando ser más ofensivo, pero estos no rindieron sus frutos.

Por su parte, Primavera se refugió en su campo y sin ideas trató de lastimar a su rival.

Con este resultado la villa conserva el liderazgo en el grupo 6 del Federal C con 7 puntos, Villa Primavera alcanzó 5 y mañana completarán la fecha Massalín vs. La Merced.