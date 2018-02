Enorme triunfo de Central en San Juan

Otro enorme triunfo consiguió anoche Central Norte en la Liga A2 de vóley, tras vencer en condición de visitante por 3 a 1 (25-22, 22-25-23-25 y 21-25) a Banco Hispano de San Juan. Esta noche irá por la tercera, ante el difícil Unión Vecinal Trinidad.

Después de tres victorias consecutivas en la previa, dos en condición de visitante y la restante como local, Central afrontó otro duro compromiso fuera de su casa, ante los sanjuaninos y de esta manera cosechó su cuarta alegría.

El cuervo no tuvo un buen primer set, donde cayó por 25 a 18, ya que los locales se hicieron fuertes y estuvieron arriba en el marcador durante todo ese tramo.

Para el segundo set, los dirigidos por Luis Testa salieron decididos a igualar el choque y tuvieron un mejor despliegue. El conjunto anfitrión se sintió incomodo con la propuesta azabache y Central comenzó a crecer en el juego para terminar arriba por 25 a 22, dejar el partido en empate uno a uno y forzar la serie, al menos, a un cuarto período.

El tercer set fue palo a palo. Banco Hispano sintió que si no jugaba como en el primero, el partido se le iba a ir de las manos y por eso se mostró más agresivo que el cuervo en los primeros instantes, pero el único representante de la provincia en la segunda categoría más importante del país, fue por más. Primero logró igualar un puntaje que iba a favor del local y después terminó por darlo vuelta para ganar por 25 a 23 y obtener un importantísimo, pero no definitivo, 2 a 1.

Finalmente el cuervo siguió por el buen camino en el cuarto set y no dio lugar a que Banco Hispano pueda recomponerse de la dura cachetada. Los dirigidos por Testa fueron por todo y no quisieron estirar un período más. Hispano intentó pero no pudo para una nueva victoria del azabache por 3 a 1.

Dos en casa

Central cerrará su primera fase en el torneo con dos encuentros como local ante Rivadavia y La Calera de Córdoba.

Los partidos se disputarán en el micro estadio Delmi, la casa del azabache en la Liga A2.

Hoy ante UVT

Esta noche el cuervo tendrá su tercer y último encuentro en tierras cuyanas, pero esta vez ante el complicado Unión Vecinal Trinidad de San Juan, a partir de las 21.30.

Cabe recordar que Central Norte ya jugó ante UVT en el micro estadio Delmi, pero cayó por 3 a 0 en una de las peores presentaciones del azabache.

Ahora, con cuatro victorias consecutivas, el cuervo va por un nuevo triunfo y con mucha sed de revancha.

El técnico Luis Testa y sus jugadores saben que un triunfo los acomodaría en la tabla de posiciones y los dejaría prácticamente clasificados.