Una comedia romántica y de enredos con identidad salteña 

Nora Figueroa

espectaculos@eltribuno .com.ar

El 3 abril comienza en nuestra ciudad y alrededores el rodaje de una comedia romántica y de enredos.

Se trata del segundo largometraje del director salteño Rodrigo Moscoso, quien en 2001 presentó su ópera prima “Modelo 73”, en el Bafici.

La producción es independiente y estará a cargo de la productora Shooting Salta, pero cuenta con el apoyo del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural de la Provincia y del Incaa, ya que el proyecto resultó ganador de la convocatoria a largometrajes regionales.

“Badur Hogar” es el nombre de la película, que tendrá una identificación especial por la idiosincrasia de la región y los rasgos personales de su director.

Será una comedia romántica popular, que apunta a una franja de público poco interpelada por el cine salteño.

La filmación se desarrollará en locaciones reconocidas de nuestra ciudad, San Lorenzo y La Caldera, con la pretensión de narrar una historia con la identidad propia de Salta.

Este proyecto generó el interés de diferentes programadores de festivales, como el Festival de Sundance, con lo cual les brinda a sus realizadores una buena perspectiva para la distribución a nivel internacional y la participación en distintos certámenes.

En diálogo con El Tribuno, su director comentó: “Es una suerte contar con el Incaa, que brinda un apoyo para que podamos competir a nivel internacional no solo esta película, sino todos los proyectos incipientes”.

Por otra parte, no quiso dejar pasar la oportunidad de mencionar: “El proyecto de ley que proponen los productores audiovisuales de Salta es fundamental para que el Estado invierta en la industria cinematográfica, considerando que sería una carnada para traer producciones que desembarquen en Salta y brinden trabajo a técnicos y actores locales.”

La historia de “Badur Hogar”

Juan Badur, encarnado por el actor salteño Javier Flores, tiene 35 años, y aún vive con sus padres. Acaba de enterarse que tiene un problema de salud, lo que pone su vida en perspectiva.

En medio de esta crisis, Juan conoce a Luciana, interpretada por Bárbara Lombardo, una chica de Buenos Aires, vehemente y un poco imprevisible que lo vuelve loco.

Badur Hogar, el negocio que el padre de Juan, en este caso personificado por el reconocido Cástulo Guerra, mantiene cerrado desde hace años, como detenido en el tiempo, se convierte en el lugar de los encuentros con Luciana.

Un lugar extraño que siempre fue motivo de vergüenza para Juan pero que se vuelve especial y central en la relación.

A modo de síntesis, su director comentó: “Es una historia de enredos y amor de dos personajes medio perdidos en la vida que se encuentran y se ayudan mutuamente sin darse cuenta”.

Si bien el proyecto comenzó a gestarse con Violeta Urtizberea como la protagonista femenina, no será ella quien protagonice el filme por compromisos ineludibles, por lo que la producción siguió en la búsqueda de una figura de renombre nacional y finalmente en la tarde de ayer quedó confirmada Bárbara Lombardo.

Esta actriz es conocida por sus trabajos en las telenovelas Resistiré, Los Roldán y Doble vida. También se destacó en Mujeres asesinas y El puntero. En cine protagonizó la película “Cautiva” y participó en producciones de la pantalla grande como “Diario de motocicleta” y otras independientes.

Al igual que Cástulo vive en Los Ángeles y confirmó con mucho gusto su participación en la película local, según comentó Mariel Victori, la productora ejecutiva del proyecto.

La premisa de la película respecto a su diseño de producción es seguir apostando al crecimiento de la actividad local. Por eso, al momento de elegir al equipo técnico y al artístico se optó por oriundos de Salta.

Con el fin de aportar mayor experiencia al trabajo decidieron convocar a cabezas de equipo que si bien no viven en Salta, muchos nacieron acá.

Es el caso de Tito Torres, que es el jefe de producción y trabaja en Buenos Aires donde filmó diversas películas y series de Polka y Telefe. Para él, “hay mucho para dar en Salta, hay buenos equipos y unos escenarios maravillosos. La misma gente te recomienda lugares y se entusiasma con la idea. El nivel de nuestra provincia está a la altura de cualquier lugar con grandes producciones”.

También contarán con Maximiliano Dubois como director de producción, quien entre otros trabajos fue productor de la película de Gilda.

Moscoso comentó que los pocos que no son de Salta son muy renombrados como Diego Poleri, quien será el director de fotografía, y Mariela Ripodas, directora de arte, “que a mi modo de ver es la mejor de Argentina con un abanico de películas que le permitirá tener una mirada más amplia”, acotó.

“Con un actor de la trayectoria de Cástulo más una actriz reconocida a nivel nacional, un gran elenco local y la calidad técnica y artística, dejará en los locales un intercambio profesional que supera al proyecto en sí mismo y esperamos una proyección con éxito”, indicó el director.

Padre e hijo

En pleno trabajo de preproducción el protagonista de la historia conoció a Cástulo Guerra, quien será su padre en la ficción y el que mantendrá la intriga de por qué se cerró Badur Hogar.

Flores, además de ser un realizador salteño, viene destacándose como actor en diversas producciones, y ha participado de largometrajes, comerciales y proyectos televisivos propios.

“Tengo la vocación de hacer reír, lo hice con un proyecto de hace muchos años que llamamos ‘Dignidad cero’”, recordó el actor.

Creer la historia será clave. Para Cástulo el objetivo de la película es “contar una historia verídica, que se crea y llegue a todos. Lo más importante es que la gente crea en el proyecto y así se logrará el éxito”.

Convocatoria

Si bien el elenco ya está cerrado, la productora solicita de la colaboración de los salteños para conseguir muebles y electrodomésticos de los años 89 y 90 que es el período en el que el comercio dejó de funcionar.

La colaboración podrá ser a través de una donación o alquiler y quienes así quieran hacerlo podrán contactarse con la productora a través de cualquiera de sus redes sociales buscandola como “ShootingSalta”.

El director comentó que ya cuentan con la colaboración de amigos que aportaron elementos, pero necesitarán más.

El inicio del rodaje resultará para los salteños una novedad o por lo menos algo distinto ya que muchas de las escenas se desarrollarán en el centro de la ciudad por tratarse de una película urbana. El local de referencia será la fachada de la esquina de Pellegrini y San Martín donde actualmente funciona un comercio del rubro que hace poco tiempo sufrió un incendio.