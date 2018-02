Marta Sánchez creó una letra para el himno de España, la cantó y estalló la polémica

Marta Sánchez, de 51 años, es la mujer de la que habla todo España tras interpretar su propia versión del himno de España durante un concierto el sábado en el teatro de la Zarzuela, Madrid, donde repasó 30 años de carrera en la música.

“Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón”, cantó vestida de rojo la artista durante su presentación en el Teatro de La Zarzuela de Madrid sobre la melodía de la Marcha Real, el célebre himno de España que tiene música pero no letra.

Horas después de su actuación, su creación se volvió viral y generó todo tipo de comentarios en las redes, a los que se ha sumado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

“Como a muchos de ustedes me llega esta video. Muy buena iniciativa”, expresó Rajoy en Twitter. “La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta”.

Muchos consideraron que la melodía era un gesto de amor de la artista a su país, mientras que otros la calificaron de “cursi” y recordaron que la cantante vive en Miami.

También el líder del partido Ciudadanos, Albert Rivera, comentó la iniciativa de Marta Sánchez con un tuit. “Valiente y emocionante poniendo letra y corazón al himno nacional”.

Marta Sánchez reconoció a los medios tres días antes del concierto el teatro la Zarzuela se trataba de un lugar donde le iba a ser difícil no emocionarse.

La letra completa:

Vuelvo a casa, a mi amada tierra,

la que vio nacer un corazón aquí.

Hoy te canto, para decirte cuanto orgullo hay en mí,

por eso resistí.

Crece mi amor cada vez que me voy,

pero no olvides que sin ti no se vivir.

Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón

y no pido perdón.

Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí,

honrarte hasta el fin.

Como tu hija llevaré ese honor,

llenar cada rincón con tus rayos de sol.

Y si algún día no puedo volver,

guárdame un sitio para descansar al fin.