Atléticos, de fiesta: Se cumplen tres años de su renacimiento

“Se cumple un año más de este sueño hecho realidad. Vamos Atléticos, vamos los verdes, sigamos escribiendo nuestra historia”, anunció ayer el Facebook oficial del club que en 1992 nació de la mano del béisbol.

Sin embargo, la efeméride no hacía referencia al día en que Atléticos se anotaba como nueva institución, sino a la jornada en que sus socios vieron renacer un club que estaba aplastado, tras un desgarrador desalojo.

El 20 de febrero de 2015 fue el inicio del segundo capítulo en la vida institucional de los verdes, tras estar un año en la calle y con el pedido de poder volver a su hogar en Chachapoyas.

Juan Manuel Urtubey, gobernador de la Provincia, fue duramente criticado en su momento, pero el mandatario tomó el guante y agarró una pelota que ardía. Citó a los integrantes del club, en Casa de Gobierno, en mayo de ese mismo año y les prometió un terreno nuevo. La espera duró una temporada y hoy el béisbol es uno de los tantos deportes que tiene el predio de avenida Constitución, frente al reciente barrio Pereyra Rozas.

Javier Macció, presidente de Atléticos, recuerda los momentos y se emociona por lo construido en los últimos tiempos.

“Parece que fue hace siglos el desalojo, porque en tres años se hicieron muchísimas cosas. Los malos momentos se vivieron y ahora estamos disfrutando de los buenos y creciendo constantemente”, sostuvo a El Tribuno.

“Para nosotros fue un renacimiento. El día que nos desalojaron, pensábamos que el club se moría. Menos mal que los socios supimos no dejar caer el club y recuperar un terreno para que los chicos realicen deportes”.

Macció asumió en los verdes cuando solo había béisbol, en 2014, en medio del inminente desalojo. De ese pasado recordó: “Da bronca por el mal momento, pero a nosotros nos vino bien que suceda eso. Ahora tenemos terreno y proyectos propios que pudimos avanzar. Agregamos fútbol, tenis, hockey, sóftbol lento, taekwondo y hasta una escuela de arqueros, además del béisbol, por supuesto”.

La lucha de Atléticos fue un ejemplo para dirigentes y socios salteños de cualquier otra institución. “La constancia y no bajar los brazos eran fundamentales, no darse por vencidos. Desde mi punto, en particular, tampoco quería quedar como el presidente que hacía desaparecer a Atléticos”.

“Fueron días terribles. Nos desalojaron un 16 de marzo y hasta que el gobernador nos llamó, el 14 de mayo, fueron tres meses terribles. Hoy estamos muy agradecidos por el apoyo que nos dio”, aseguró.

“Hoy tenemos nuevos socios de Pereyra Rozas y queremos recibir chicos de las 200 viviendas de Chachapoyas. Siempre hay actividades después de las 16 hasta las 22, así que pueden acercarse”, cerró. La historia continúa.