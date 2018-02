Mirha Legrand hizo pública su opinión sobre el aborto

"No me critiquen por esto que digo: que respeten las posturas de cada uno. Yo también respeto a quienes promueven el aborto legal", agregó Mirtha.

Horas después de que Mauricio Macri diera luz verde al Congreso para que se debata un proyecto de ley sobre la despenalización del aborto, Mirtha Legrand mostró su oposición. "Son vidas humanas que desaparecen, que se van. Soy católica y estoy en contra del aborto", declaró.

Advirtiendo que "hay muchas maneras de evitar un aborto", pidió tolerancia. "No me critiquen por esto que digo: que respeten las posturas de cada uno. Yo también respeto a quienes promueven el aborto legal", agregó Mirtha. De allí que, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann para su programa en radio La Red, haya optado por la cautela: "Lo manifiesto privadamente porque después te vienen encima, te empiezan a criticar…".

Pese a su creencia, la conductora sostiene que el proyecto "va a ser aprobado" porque "está muy fuerte" en la sociedad la aceptación del aborto. "La gente se va a reunir, y las multitudes siempre generan una cosa de aprobación", señaló Legrand, advirtiendo además que "la mayoría de los legisladores están a favor del aborto. Cristina Kirchner está a favor".

El fin de semana pasado la diva de los almuerzos concluyó su ciclo de programas desde Mar del Plata. Y por esas horas compartió una comida con Macri, quien estaba reunido en Chapadmalal con dirigentes del Gobierno. "La pasé muy bien -contó-. Era una mesa grande, con 12, 14 personas, pero yo estaba frente a frente con el Presidente". "¿Y le pidió algo? Usted siempre le pide algo", indagó Feinmann. "No… no, prefiero no comentarlo", respondió Chiquita, cómplice, entre risas.

Pero enseguida se explayó. "Le dije lo de las tarifas, que es lo que más le reprocha la gente. Me dijo que si no se hubieran aumentado las tarifas de la energía eléctrica, nos hubiéramos quedado sin luz. El día anterior yo había llamado a Buenos Aires y no sé cuántas personas se habían quedado sin luz. Hubo apagones muy fuertes. Y me pareció que no estaba al tanto, que no sabía… Algunas cosas le dije, pero (Macri) estuvo muy cordial, muy amoroso"

Horas después de que otra actriz hiciera una nueva denuncia contra Juan Darthés por acoso, Legrand aclaró que "jamás" debió sufrir una situación similar a lo largo de su carrera. "Pero siempre los ha habido -resaltó-, lo que pasa es que no había televisión, no se comentaban y se ocultaban". Aconsejó que las acusaciones hechas en los medios, que "deben ser ciertas", sean llevadas a la Justicia. Y justificó los muchos años –en algunos casos– que las denunciantes tardaron en hacer su denuncia: "A mí me daría vergüenza, siendo jovencita, salir a anunciar que me han acosado".

La comunicación telefónica con el programa Feinmann910 fue motivada por su cumpleaños: este 23 de febrero Mirtha soplará 91 velitas. "Es un día glorioso –se entusiasmó–. Haber llegado a esta altura de la vida bien, con salud, bien de la cabeza, bien de todo, es casi un milagro. Estoy muy agradecida al Cielo, a Dios y a todos los argentinos".

