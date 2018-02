Cónsul de Bolivia en Jujuy: "Un posible seguro para extranjeros nos causa una profunda tristeza"

-¿Qué opina de la medida que propone el ministro de Salud de Jujuy de cobrarles un seguro médicos a los extranjeros?

-La vemos con muchísima tristeza, después de haber sido un Estado tan grande y que siempre tuvo una orientación humanitaria en el pasado, no se vea con los mismos ojos la situación de los inmigrantes hoy es triste. Pero también como representante diplomático de Bolivia, tengo que decir que soy absolutamente respetuoso de la soberanía de un pueblo. Así que si en el marco de su soberanía ellos optan por tomar esta decisión la tenemos que respetar, más allá de que no la podamos compartir. Sin embargo, esperamos que las cancillerías y las embajadas puedan tomar cartas. Entendamos que no se trata de los ciudadanos que vienen o van venir al país, sino que la medida podría afectar a los que están residiendo en este suelo, los que aportan, generan movimiento económico y contribuyen al Estado argentino y allí adquieren también algunos derechos.

-Desde el Consulado siempre se pregonó un trabajo conjunto con Jujuy con el objeto de fortalecer lazos entre dos pueblos que se consideran hermanos, ¿cómo cree que esta medida repercute en esas iniciativas?

-Nosotros tenemos una posición clara, emanada desde nuestro presidente. Primero trabajamos por una ciudadanía universal, trabajamos pensando en ‘cero muros y más puentes de amistad con los países vecinos‘, y en particular con Argentina. Y en ese marco una medida de este tipo nos causa profunda tristeza, porque también entendemos que los ciudadanos que llegan a Argentina lo hacen para trabajar y solo con el hecho del consumir aportan al Estado argentino el 21% a través del IVA. Y al aportar adquieren derechos como en cualquier otro estado. Pero esto tampoco nos habilita para cometer ningún tipo de injerencia, debemos respetar las decisiones de un Estado soberano.

-El ministro Bouhid dijo que se gasta un 30% del presupuesto sanitario en atención a extranjeros. ¿Cree que hay condiciones del sistema sanitario de su país que podrían originar el hecho de que ciudadanos bolivianos vengan a atenderse en Jujuy?

-El hecho de que se diga que vienen bolivianos solo a recibir atención médica, no corresponde a una verdad histórica. Es una mentira. No tenemos datos de que ciudadanos bolivianos vienen al país solo con la intención de atenderse en hospitales. Sí, creo que se está hablando de gente que viene desde Bolivia, apuesta a este país, trabaja, invierte, gasta y se atiende en hospitales seguramente. Yo no tengo datos estadísticos que digan que un ciudadano boliviano viene como turista con el solo propósito de hacerse atender en los hospitales públicos. En esto sí somos muy enfáticos. No existe esa situación según los datos que nosotros tenemos.

-Se dijo también que hay derivaciones de pacientes que vienen para recibir largos y caros tratamientos en hospitales locales....

-No tenemos datos de casos como el que refiere y si ellos (por el ministerio de Salud) los tienen estaría bueno que los acerquen al Consulado o las embajadas. Si eso ocurriera estaríamos hablando de algo que no está bien, y eso hay que reconocerlo. A cualquiera le puede pasar que durante un viaje puede tener problemas de salud en cualquier lugar del mundo y atenderse, pero no creo que pase deliberadamente.

-Ante la publicación de la iniciativa del cobro de un seguro a extranjeros, en la redes sociales se desataron largas discusiones y una afirmación o reclamo que se repite, aseguran que los argentinos no reciben en Bolivia un trato recíproco, ¿qué opina de esto?

-En Bolivia coexisten dos sistemas de salud, un sistema de salud pública y otro de atención privada. En el sistema público son atendidos los trabajadores aportantes a la caja nacional de salud que suelen ser los trabajadores asalariados registrados. Estos trabajadores sin importar cuál sea su nacionalidad, cuando adolecen de algo van al sistema público y reciben la atención necesaria gratuita. Los que no aportan a esta caja nacional pueden concurrir al sistema privado o a los hospitales donde abonan el costo de las prestaciones. Esta medida se aplica sin medir si son bolivianos o extranjeros, es para todos los que están en estas condiciones. Probablemente un argentino que fuera como turista y necesite una atención médica deba abonar la prestación al igual que un boliviano que no es aportante a la caja nacional de salud. En iguales condiciones, si un argentino trabaja allá y aporta a la caja nacional de salud reciben atención gratuita.

-¿Cree que el canon solo para extranjeros puede ser discriminatorio?

Totalmente. En Bolivia sí hay hospitales privados pero son para todos, sean bolivianos o extranjeros. Desde todo punto de vista una medida destinada solo a extranjeros es discriminatoria. Pero quiero dejar en claro que respetamos las decisiones que tome un Estado con autoridades democráticamente electas. Solo nos resta acatar.

-¿Se inició o iniciará alguna acción por vía diplomática al respecto?

-No, no aún. Hay que entender que aún sólo es un anuncio y no nos llegó ningún comunicado oficial que indique a quienes se aplicaría y sus características en detalle. Mientras no esté claro el anuncio no podemos adelantarnos a nada. Yo comparto que no puede haber gente que solo venga a atenderse en hospitales, eso sería un fraude y creo que todo pueblo está en su derecho de cuidar su economía. Ahora si se aplica a gente que hace varios años esta acá, creo que ellos tienen derechos y obligaciones como ciudadanos, tal como lo contemplan muchos principios de tratados internacionales. Pero no soy yo quien deba decir esto, sino los cancilleres y embajadores que trabajan en el espacio diplomático.

-También existen creencias de que los argentinos que van a Bolivia son discriminados con el cobro diferencial del precio del combustible o la imposibilidad de estudiar. ¿Cuál es la situación respecto a estos temas?

-No es la primera vez que se pregunta sobre estos temas. Fueron varias veces, por eso quiero aclarar: en materia de combustibles, hoy el precio del litro nafta está en 3,80 bolivianos, cerca de 10 pesos argentinos, porque el Estado nacional subvenciona el costo del combustible a la totalidad de los vehículos bolivianos. Por eso los vehículos que tienen placa de identificación extranjera pueden comprar libremente combustibles pero a precio internacional, es decir, no son destinatarios de la subvención estatal boliviana. En las fronteras existen controles rigurosos sobre la venta a vehículos extranjeros con el propósito de combatir el contrabando, pero 50 kilómetros adentro del país no hay ninguna restricción, pueden cargar con normalidad pero a precio internacional. Sobre las posibilidades de poder estudiar, hoy tenemos muchos casos de familias que están retornando a Bolivia y algunos integrantes son argentinos.



Fuente: El Tribuno de Jujuy