Casi todos los diputados salteños, contra la despenalización del aborto

Casi todos los diputados nacionales salteños señalaron ayer que votarán en contra de la despenalización del aborto, en caso de que se trate en el Congreso. Ayer se conoció que Cambiemos se declaró dispuesto a abrir el debate en la Cámara Baja. El Tribuno dialogó con los diputados salteños y ellos dieron su punto de vista sobre el tema.

“Creo que es un debate que hay que dar, para empezar hay ponerle fuerza de ley a lo que fue la última jurisprudencia de la Corte, creo que hay que lograr escuchar con estas reformas a todas las voces posibles. No hay que darle un trámite exprés. No estoy de acuerdo en ir directamente a la legalización total de un aborto, pero sí creo que hay casos que hay que contemplar y sí creo que hay situaciones como la de los menores que hay que discutir”, señaló el diputado Javier David.

A su turno, Leavy aseguró: “Voy a ser consecuente con lo que dije durante la campaña. Ahí señalé que si se llegase a tratar votaría en contra. Estoy abierto a escuchar todas las posibilidades”.

En tanto, Andrés Zottos afirmó que su postura es “en contra del aborto”, y aseguró que “solo podría ser aplicable en casos muy puntuales, como los que especifica la ley del aborto no punible”. El legislador aseguró que el tema sale a la luz “para tratar de distraer a la gente instalando un tema para desviar la atención de la crisis económica”.

El diputado justicialista Pablo Kosiner le dijo a este diario que no está a favor de la despenalización total del aborto. “Creo que hay que perfeccionar la actual regulación del art. 85 del Código Penal, manteniendo la no punibilidad para los casos y evitar el peligro de vida para la madre, si esto no fuese posible por otros medios y si el embarazo proviene de una violación conforme el criterio actual de la Corte Suprema de Justicia”, señaló. Y agregó: “Se debe contemplar la protección del derecho a la vida de la persona por nacer y la protección integral de la mujer”.

El diputado Miguel Nanni fue el único que no adelantó su voto y afirmó que “no voy a opinar todavía. Lo voy a consultar con el bloque. Yo tengo una posición tomada y definida, de hace muchos años. Me parece bueno que se discuta”.

“Estoy a favor de la vida y nunca a favor de la muerte de un niño por nacer, que ninguna culpa tiene. No voy a permitir con mi voto que se usen fondos del Estado para matar a un niño”, dijo Alfredo Olmedo.

Desde el sector del diputado Martín Grande adelantaron que su voto será en contra.