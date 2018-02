Isabel Macedo le respondió a Facundo Arana: "Yo nunca sentí que hubiera tenido que casarme o tener hijos para sentirme realizada”

Entrevistada por Catalina Dlugi en “Agarrate Catalina”, Isabel Macedo habló de su papel en la serie que trata la vida de Sandro; y también se metió en la polémica que se generó tras las declaraciones de Facundo Arana sobre ella.

“Estoy muy feliz por ella. Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es donde realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos. Verla madre es extraordinario. Rezo para que todo vaya bien. Y la veo realizada como mujer porque encontró al hombre de su vida, y como madre ahora, así que estoy feliz por ella”, dijo Arana cuando le preguntaron en Intrusos por el embarazo de Isabel Macedo, quien fuera su pareja por 10 años.

La declaración del actor no le cayó bien a muchos, que lo criticaron y cuestionaron en la red.

Consultada por el tema, dijo: “Me enteré, lo escuché por todos lados. No tengo idea de lo que quiso hacer. No lo veo hace tanto… la gente va evolucionando o no, cada uno se va convirtiendo en algo, creyendo cosas…”.

“No voy a decir lo que opino del tema porque no me interesa entrar en ninguna polémica de nada”, anticipó, y explicó: “Siento que, como mujer, mi trabajo me realiza. Yo nunca sentí que hubiera tenido que casarme o tener hijos para sentirme realizada”, afirmó Macedo en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y agregó: “De hecho me casé a los 40 años y voy a tener una bebita a los 42 cuando siento que ya pude hacer todo lo que quise: viajé como loca por todo el mundo, tuve trabajos espectaculares… No sé, son 20 años de trabajo, de crecimiento, de realización como mujer, persona y profesional“, expresó.

“Es un desafió inmenso convertirme en la mamá de una niña que va a ser la más amada del mundo porque es la hija del hombre que amo con locura, Juan Manuel Urtubey”, sostuvo.

Además, adelantó que espera el nacimiento de su beba en mayo y que todavía no hay nombre elegido.

“Estoy esperando que nazca para mayo, va a ser en Salta y todavía no tenemos un nombre elegido. Los hijos de Juan Manuel están re bien tanto conmigo como con la bebita en camino. Pienso que eso sí podría haber sido una complicación a nivel emocional, pero por suerte se nos dio tan natural”, detalló la actriz.

Consultada por el momento en que conoció al Gobernador de Salta, recordó: “Antes le preguntaba mucho a mis amigas cómo es que una decidía casarse, qué se siente. Cuando lo conocí a Juan Manuel llamé a una amiga y le dije que nunca más le iba a preguntar qué sentía, porque ya sé qué es y ya sé qué se siente”.

Por último, bromeó: “Juan Manuel es todo para mí, mi mamá se pone celosa porque dice que lo único que me importa en la vida es Juan Manuel”.

Fuente: Exitoina