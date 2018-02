¿Es constitucional no atender a un extranjero en un hospital público?

"En la medida que el convenio o tratado no sea un obstáculo para la atención y que se dé a posteriori el pedido, no hay nada inconstitucional. El problema sería que, si no existiese el convenio, no quisieran atender o cobrar", aseguró el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.