VIDEO. Duro testimonio de Silvia de la Silva sobre el cobro de la atención médica en Bolivia

En septiembre del año pasado El Tribuno publicó una nota con una dura historia sobre Silvia de la Silva, una salteña, que tuvo que pagar diez mil pesos para retirar a su hija de un hospital público de Bolivia luego sufrir un accidente en el micro en el que viajaban. El accidente ocurrió en Cochabamba y Silvia recuerda en el video transmitido a través de Facebook live de diario El Tribuno que vivió una verdadera pesadilla.

Con la ayuda de salteños que formaron parte de ese viaje, Silvia recibió ayuda para poder costear los gastos en el vecino país. Una vez en Salta elevó una nota al consulado de Bolivia en nuestra provincia para ver si podía recuperar el dinero que gastó, pero indicó que: “No me trataron como corresponde y de última no me recibieron la nota”.

La nota publicada por El Tribuno hace cinco meses cobro relevancia en estos días luego de que el Gobernador Morales, de Jujuy, hiciera pública la intensión de cobrar a extranjeros por atención en Salud Pública en esa provincia.