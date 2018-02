O´Louis McCullough es el nuevo refuerzo de Salta Basket

Tras la partida repentina del ex NBA Willie Thornton, la dirigencia de Salta Basket confirmó su reemplazante. Se trata de O´Louis McCullough oriundo de Goose Creek, Carolina del Sur en Estados Unidos. Estuvo en el Draft de 2004, sin embargo y de forma atípica, en ese momento eligió terminar sus estudios. No es la primera vez que su nombre hace ruido en Sudamérica donde también lo conocen como el “medio hermano de Kevin Garnett”, una de las megas estrellas que tuvo la competencia más espectacular del planeta. Además de ser primo de otro exjugador de esa súper liga: Shammond Williams.

El ala pivote norteamericano, llega proveniente del equipo paraguayo de Olimpia Kings y se sumará este viernes a los infernales para empezar a pensar en el compromiso del sábado que viene en el Delmi, donde Salta recibirá a Ciclista Olímpico de La Banda, Santiago del Estero. El nuevo refuerzo infernal contó que años atrás “dos equipos tuvieron interés en contar conmigo, San Antonio e Indiana, pero yo mismo saqué mi nombre después, porque quise terminar mi último año de carrera -diseño gráfico-. Estoy feliz de haber tomado esa decisión. Es lo que me enseñaron en casa: primero el estudio y después el báquetbol. Mi padre me lo decía. De hecho, mi mamá me apoyaba en irme a jugar, pero mi papá tenía siempre la última palabra y me dijo que primero estudiara".