Marcos Peña: “No vamos a ser un gobierno más que les mintió a los salteños”

Texto Darío Pérez / Nelson Colque - Foto Jan Touzeau

Junto a buena parte del Gabinete nacional, el jefe de ministros Marcos Peña llegó ayer a Salta para relanzar el Plan Belgrano. En una entrevista exclusiva con El Tribuno se mostró ofuscado ante preguntas sobre obras demoradas y evidenció cierto desconocimiento entre los trabajos que proyectaron para Salta en el marco de este plan y lo que realmente se llegó a concretar.

En Salta se tiene la sensación de que el Plan Belgrano no fue de significancia para obras o políticas que beneficien al norte. ¿Este relanzamiento implica que el Gobierno tiene una lectura similar?

En primer lugar, creo que esa puede ser la perspectiva de algunos en Salta, pero los que han visto cómo avanzan las obras viales, las de hábitat, de vivienda, de agua, autopistas, de los aeropuertos, de conectividad, los que ven la generación de empleo en varios sectores también, lo que ven es que en pocos meses hemos puesto en marcha el plan de infraestructura más importante que ha tenido la región y Salta en particular por parte del Gobierno nacional. Hoy el Estado nacional está poniendo en Salta el mismo monto que pone Salta en su Presupuesto, no solo en infraestructura sino también en políticas sectoriales y se ve con el turismo, con el desarrollo de la minería, el agrícola. Se ve un avance de la obra pública que, obviamente, en 24 meses no va a revertir lo que no pudiste hacer en muchas décadas, pero el proceso va por muy buen camino.

Nos marcaba el avance de las obras de infraestructura, pero en Salta no se ha visto todavía inversión en rutas seguras o en las autopistas que hacen falta. Incluso el Plan Belgrano destaca que el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán es de los más peligrosos del país, pero eso no se traduce en celeridad en la ejecución de las obras...

No, eso es falso. No es cierto que no haya obras en marcha. Hay obras en el aeropuerto, hay obras viales, como la autopista Orán... Lo que sí hay es un debate que algunos planteaban que las obras del Plan Belgrano tienen que ser obras nuevas, pero nosotros hemos planteado que, ante todo, se trata de obras que están pendientes desde hace décadas y es lo que se ha puesto en marcha.

Obras en marcha... están las de la ruta 16 que se iniciaron en 2014 y en 2015 y hay tramos terminados inclusive, pero en la ruta 9-34 no hay nada hecho todavía en el tramo de Salta...

No coincido. La ruta 9-34 se aclaró hoy que entran en el esquema de PPP (participación público privada) en la licitación que se abre en junio y el hecho de que estuvieran iniciadas en el gobierno anterior no indica nada porque las obras del gobierno anterior se abrían pero nunca terminaban, tenían una ejecución del 5 o el 10 por ciento. Lo mismo pasaba con el tema de vivienda en muchas localidades. Con lo cual no comparto esa afirmación de que no se están haciendo obras.

Otra de las cosas que viene demasiado lenta es la construcción de nuevas vías para el Ferrocarril Belgrano Cargas en Salta, en más de dos años en el norte no se hizo un kilómetro de vía nueva y, de hecho, los primeros 400 kilómetros que se terminaron son en la zona centro del país. ¿Podrán cumplir con los plazos que se impusieron para completar la mayor parte antes de finalizar el 2019?

Eso es un tema simplemente de lógica de la obra, pero esos 400 kilómetros muestran un avance muy concreto en 12 o 18 meses desde que arrancó esto, más los mil vagones y las locomotoras que hace 40 años no se compraban. Le podemos dar la enorme tranquilidad a todos de que esta vez va a ser de verdad, no vamos a ser un gobierno más que les mintió a los salteños diciendo que iba a traer desarrollo a través de oportunidades, y lo estamos haciendo. Esto está ocurriendo, las toneladas que carga el Belgrano Cargas son cada vez mayores y la conectividad en general; ni hablar del tema aéreo que hay cada vez más vuelos y eso redunda también en cada vez más actividad.

Tras la entrevista, el equipo de prensa de Marcos Peña se comunicó con El Tribuno para explicar que las obras viales que el funcionario dijo que estaban en marcha eran las del tramo de la ruta 9/34 en Jujuy y no en Salta.



Hablando del tema aéreo, Salta es la provincia que mayor afluencia de turistas registra en el norte, basados en informes del Indec; sin embargo, es una de las que menos recursos recibe para obras en el aeropuerto. ¿Cuál es el criterio de selección?

No veo ninguna linealidad entre una cosa y otra. Lo que sí es importante es que estamos promoviendo para que haya cada vez más vuelos y las definiciones de las obras dependen del estado en que estaban los aeropuertos. Esta provincia había avanzado más que otras en materia de infraestructura turística, camas, etcétera, y lo que se está trabajando es para que se desarrolle más. Ahora, gracias a la política aerocomercial de este gobierno, cada vez más gente vuela a Salta y cada vez van a volar más aún; no solo desde adentro de la Argentina sino de vuelos internacionales.

El corte del bioetanol está actualmente en 12 por ciento y se espera que suba al 15 en el corto plazo y el proyecto final habla del 25, una medida que beneficiaría a los ingenios, que es un sector que está atravesando severas crisis de rentabilidad en el norte y en Salta particularmente. ¿Por qué se demora la ampliación del corte?

Hay una cuestión de equilibrio y para eso está la mesa específica sectorial. Pero el compromiso del presidente Macri es trabajar con el sector. Así como es cierto que en este momento hay dificultades también es cierto que en estos dos últimos años se han hecho muchas inversiones nuevas y es un tema donde se tiene que trabajar en una mesa en conjunto, empresarios, sindicalistas y Gobierno para poder encontrar las mejores soluciones.

En Salta hay en estos momentos 200 millones de dólares de inversiones que se hicieron para desarrollos agrícolas y ganaderos que están paralizados por una resolución provincial que se tomó a partir de una sugerencia de un ministerio nacional. ¿Cuál va a ser el criterio para producir?

Es un tema que lo hablamos con el gobernador Urtubey. Acá, el tema central es que hay leyes nacionales vigentes en torno al ordenamiento territorial y la ley de bosques y hay una interpretación planteada por el Ministerio de Ambiente que la Provincia ejecutó y lo que hablamos con el gobernador es la importancia de seguir fortaleciendo la instancia de diálogo. Creemos que se puede generar una instancia de trabajo entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agroindustria y el Gobierno provincial para poder planificar. Creo que parte del espíritu de lo que estamos trabajando es buscar sentarnos todos en una misma mesa y ver en base a los argumentos de todos cómo hacer para conciliar los temas en puja entre el medio ambiente y el desarrollo productivo.

La vulnerabilidad de la frontera norte es una de las mayores debilidades en la lucha contra el narcotráfico en Salta. ¿Evalúan incrementar las presencia de fuerzas de seguridad o el envío del Ejército a la frontera?

La ministra Bullrich está mucho acá, se trabaja mucho en consolidar el cuidado de la frontera y trabajar organizadamente en todas estas zonas de frontera para que no permee el narcotráfico. Han aumentado fuertemente las incautaciones, lo que es un dato muy positivo porque ha ayudado a reducir la criminalidad en todo el país, pero hay que seguir trabajando. En su momento firmamos una instancia de trabajo también por la situación en Orán, específicamente, y los conflictos sociales que se generaban a partir de esto; pero todo lo que es inversión, tanto en equipamiento como en coordinación de la política de frontera para nosotros es una prioridad.

¿Impulsarán el tratamiento de la reforma laboral en la primera mitad del año y, si lo hacen, aceptarán cambios en el proyecto original?

Nosotros hemos sido claros a principio de año que se están juntando un montón de discusiones que no queremos que se discutan juntas, sino tema por tema. Específicamente el blanqueo de los trabajadores informales, lo que es capacitación, licencia, entre otros temas que son necesarios para discutir la agenda de trabajo del siglo XXI. No es igual el trabajo del siglo XXI, que en el siglo XX o en el siglo XIX, y todavía conviven muchas cosas que nos obligan a sentarnos a discutir. Algunas de esas cosas pueden ser parlamentarias pero muchas otras tienen que ver con acuerdos sectoriales que hay que trabajar sector por sector, sindicatos, empresarios y gobiernos nacional y provinciales en ver qué cosas podemos aportar todos para tener más empleo. Y así ha funcionado, se han creado 150 mil puestos de trabajo en el último año y, en todo el norte del país, ha crecido el empleo formal.

¿Que el Presidente diga que está a favor de la vida implica que vetaría una ley de aborto legal en caso de ser aprobado por el Congreso?

Lo que dice es que está a favor de la vida. Y también está a favor de que haya un debate maduro en el parlamento. Después de 35 años de democracia, ya tenemos las condiciones para dar el debate siendo muy respetuosos de las distintas posturas y de las creencias y de las situaciones que cada persona puede plantear. Tenemos que darle espacio a ese debate parlamentario.





¿Les preocupa la cantidad de personas que reunió la oposición en la marcha de Moyano y los insultos al Presidente en las canchas?

No, la verdad que a nosotros nos preocupa la inseguridad, la pobreza, generar trabajo y dejar claro que todos somos ciudadanos iguales ante la ley y que, más allá de que cualquiera tiene derecho a expresarse, eso no altera el normal desarrollo de la república. Y la cuestión de las canchas creo que tiene que ver mucho más con lo futbolístico o con algunas situaciones que se dan en ese microclima pero estamos muy tranquilos con el apoyo que nos dan los argentinos.