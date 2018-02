Peligra el inicio de clases en varias provincias

Los gremios docentes reclaman la convocatoria a paritarias y anticiparon que no aceptarán una propuesta del 15%; exigirán, además, una cláusula gatillo; las situaciones más conflictivas se presentan en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tucumán, Tierra del Fuego y Chubut.

Cuando falta un mes para que llegue el primer día de clases, el comienzo del ciclo lectivo peligra en ocho provincias a raíz de los reclamos salariales. En otra docena de distritos la situación es incierta, porque todavía no empezó la negociación entre los gobiernos provinciales y los gremios locales.

La situación más preocupante se presenta en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% de la matrícula escolar -unos 4,5 millones de alumnos-.

Los gremios ya anticiparon que no aceptarán la pauta del 15% que impulsa el Gobierno. Las negociaciones aparecen este año marcadas por dos particularidades: la eliminación de la paritaria nacional docente y el pacto fiscal que todas las provincias, salvo San Luis, firmaron con la Nación. Ese acuerdo impone fuertes restricciones al gasto provincial y acota el margen de los gobernadores para ofrecer subas.

Al margen del reclamo salarial de este año, la provincia de Buenos Aires arrastra antecedentes de comienzos de clases conflictivos.

La gobernadora María Eugenia Vidal todavía no convocó a los sindicatos docentes, pero en su entorno dejaron trascender que la oferta de aumento salarial no se moverá de lo que espera la Casa Rosada: una suba del 15%, probablemente sin cláusula gatillo.

Según publicó La Nación, los gremios docentes bonaerenses ya advirtieron que, si esa es efectivamente la propuesta, irán al paro en las 16.000 escuelas bonaerenses. Se quejaron, además, de la falta de señales. La última reunión a la que fueron citados para discutir salarios fue en diciembre último. Los dirigentes sindicales creen que la demora es intencional y busca llevar la negociación al límite temporal para "demonizar" a los sindicatos.