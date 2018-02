Desplazaron a la cúpula de la Escuela de Cadetes de La Rioja por maltratos y abusos a los ingresantes

El Gobierno riojano dispuso la inmediata remoción y posterior arresto de la cúpula de la Escuela de Oficiales de la Policía de la provincia tras conocerse que doce aspirantes terminaron internados luego de tomar parte de la instrucción física de ingreso realizada el pasado lunes.

En esa fecha, los aspirantes, de entre 18 y 26 años, fueron sometidos a ejercicios físicos por largas horas, a altas temperaturas, y sin hidratación, por lo que varios de ellos sufrieron las consecuencias Uno está en coma y siete, en terapia intensiva. El hermano de uno de los afectados dijo que "los empezaron a bailar a las cuatro de la tarde. Son unos bestias". Los afectados fueron llevados al Hospital Regional Enrique Vera Barros con cuadros de descompensación hídrica y en estado de shock. En las últimas horas se abrió una investigación interna para determinar la responsabilidad de cada uno de los directivos de la institución y el Gobierno se presentó ante el Ministerio Público Fiscal a los fines de interponer una denuncia penal en relación a la situación acaecida en la Escuela de Cadetes.

El testimonio de los padres

Los padres de los afectados dialogaron con los medios tras lo acontecido en la Escuela de Cadetes. Uno de ellos en Roque Garay, padre de Emanuel, quien es uno de los aspirantes más comprometidos ya que se encuentra en terapia intensiva.

Otro duro relato de el Sr Roque Garay sobre la instrucción en la ESCUELA de CADETES de POLICÍA DE LA RIOJA y también nos comentó que su hijo Emanuel tuvo una leve mejoría en este último parte médico pic.twitter.com/V4IgwJogBi

— HORACIO ALBRIEU (@977FRONTERA) 7 de febrero de 2018

Por su parte, Ramona Chumbita, madre de Jaquelina de los Ángeles Chumbita, de 19 años, internada en Terapia Intensiva, explicó que “mi hija está mejor. Ella entró inconsciente a trauma shock, la pasaron urgente a terapia y ayer recién me contó lo que le habían hecho. Me dijo que no le daban agua, que las cadetes de segundo año les tiraban jabón en el baño y las obligaban a que se saquen rápido la ropa y ella no se podía sacar la ropa y le pegaban con un palo”.

"Los instructores le daban vía libre a los cadetes de años avanzados, vía libre para actuar. Desde las 9 de la mañana los han tenido hasta las 11 y de ahí los han empezado a pasear desde las 3 de la tarde hasta las 4 y media. Ellos ya no daban más. No les querían dar agua. Las cadetes pasaban con las botellas de agua y les preguntaban ¿querés agua? y no les daban”, agregó la madre de una de las cadetes.

La mujer agradeció a los médicos y señaló que su hija se pone a llorar y no quiere hablar del tema. "Dice que es horrible lo que han pasado. Tiene golpes en las rodillas y en los brazos porque las chicas cadetes les pegaban con un palo corto y las obligaban en 5 minutos a sacarse la camisa y la pollera para que se pongan ropa de fajina. Cuando no se apuraban o no podían, les pegaban. Y el instructor permitía todo eso. Hay chicas que tomaban agua del inodoro porque no les daban agua. Yo pague casi 10 mil pesos en los estudios y ellos no se han presentado como debían. Los cadetes no tienen la culpa, ellos han ido por un sueño y ahora están en terapia y eso me duele porque soy una madre viuda, sola. Como he podido le he dado dinero a mi hija”, relató.

Repercusiones

Consultado sobre lo ocurrido, Rogelio de Leonardi, secretario general de Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP), declaró: “Es un caso aberrante, es un caso de tortura física, condenado por los más altos tratados internacionales. Si esto llega a la Corte Interamericana de Justicia, meten preso desde el gobernador hacia abajo. Dejemos de ocultar una realidad. Los jóvenes cadetes de la Policía vienen sufriendo este tipo de torturas desde siempre y cuando surge alguien de su propia fila como pasó hace años con una mujer, lo primero que se hace es echar a esa persona de la Policía. Todos resguardan algo que es inconcebible”.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Luis Angulo, manifestó que “desde siempre el Instituto de Seguridad ha sido capacitado para dar un buen servicio y sobre todo para formar aspirantes tanto a policía en las distintas jerarquías para que salgan buenos funcionarios policiales”.

"Esta situación que se dio el lunes nos causó indignación porque las directivas impartidas por parte del personal que integra la cúpula policial han sido siempre el buen trato, las enseñanzas correctas la buena preparación física, y no estas situaciones que están saliendo a la luz", relató.

Al continuar con sus dichos expresó "lo que ha ocurrido es una falta de control por parte de las autoridades del Instituto de Seguridad, que actualmente quedó intervenido a cargo del comisario General René Maldonado, con la intervención directa del director de Asuntos Internos a cargo de German Portugal".

Revisarán el protocolo de entrenamiento

El ministro de Gobierno, de Juan Luna, manifestó que "hay 12 chicos aspirantes a la Escuela de Oficiales que ingresaron al Hospital Vera Barros, siete de ellos están internados en terapia intensiva con pronóstico reservado y se están haciendo todos los esfuerzos en el área de Salud para darle el mejor de los tratamientos".

"A raíz de esta situación, desde el Ministerio de Gobierno, en conjunto con la Policía, hemos resuelto una serie de disposiciones que son las siguientes, apartar a toda la cúpula de la Escuela de Policía; suspender por esta semana el entrenamiento físico de los chicos para rever el protocolo de entrenamiento y ahondar en los análisis médicos de todos los chicos para prevenir sucesos como estos", precisó.

"La escuela va a cambiar, la escuela tiene que cambiar porque esto que ha pasado es grave y amerita una revisión profunda; no solo de análisis médicos respecto a la salud de los inscriptos, sino también del entrenamiento físico, protocolo áulico y todas las cuestiones", concluyó.

El Jefe de la Policía de La Rioja, Luis Páez, expresó: "Lamentablemente nuestra ciudad es muy calurosa y quizás negligentemente no hemos tenido en cuenta ese tipo de calor y ahora estamos padeciendo esta situación. Hago un mea culpa de todo esto ya que soy el responsable de la Policía de la provincia", resaltó.

El gobernador Sergio Casas se hizo presente en el hospital para interiorizarse personalmente sobre el estado de salud de los ingresantes afectados. El mandatario dialogó con tres de los familiares del paciente más comprometido, Emanuel Garay, y puso a disposición todas las herramientas para determinar lo sucedido, como así también brindó el apoyo y la ayuda necesaria a los mismos.

Fuente: Agencia NA y diario El Independiente de La Rioja.