Salta Basket, en su peor momento

Seis derrotas consecutivas y en el último lugar de la tabla. Hay un equipo que se repite en las derrotas, que no cree en sí mismo, que le pifia seguido al aro y que no está a tono en estos momentos con el sacrificio y la inversión, sobre todo. Es la crisis de Salta Basket.

Arrastra una racha de esas que en el fútbol corta cabezas. Pero este es otro deporte. Es un proyecto de plazos largos y de recursos intangibles.

“No era lo que creíamos que podía pasar, tampoco pensábamos que íbamos a ser campeones, pero sí marca un punto en el que debemos prevalecer”, analizó Luis Lenti, el presidente de la franquicia salteña que la está pasando mal en su primera vez en la Liga Nacional. Pero aclara: “La diferencia en los partidos no es tanta, ayer (por el martes) se vio una mejora en el equipo”.

Para la cabeza principal del proyecto, la crisis se debe a la falta de confianza. Y ratifica todo lo que envuelve el plan: “Confiamos en el equipo, tiene jugadores buenos y este es un momento de bajón. Esperamos tener resultados positivos y jugar con más tranquilidad”.

Ricardo De Cecco, por su parte, tiene su puesto más que asegurado. Esto no es fútbol. Pero la calle lo presiente como tal y más de uno pide el cambio de timón. “Es la idiosincrasia del argentino, siempre pedimos un Caruso Lombardi a gritos, somos así. No creemos en los métodos, en el trabajo, por eso digo que hay que tener paciencia. Si bien lo deportivo es importante, Salta Basket es un producto integral, si nos abocamos solamente al resultado caemos en una trampa”, añadió.

Próximos partidos de Salta Básket: lunes 12, vs. Estu­diantes de Concordia; miér­coles 14, vs. Instituto

La cabeza del entrenador no va a rodar y, por lo menos del lado dirigencial, está recontra confirmado en su puesto. A De Cecco tampoco se le cruza por la cabeza irse. “Ricardo es el alma del proyecto, tiene capacidad para manejar el equipo, por eso salió quinto en el Super 20. Esto es un problema de confianza”, dijo Lenti. Además, esta disciplina no sabe de las pasiones que mueve el fútbol ni el equipo infernal tiene hinchas genuinos, lo que colabora para sostener un trabajo sin altas presiones y en relativa armonía, pese a la tormenta.

La profunda racha negativa de los infernales llevó a Lenti a otra reflexión, siempre alejado de los parámetros del deporte más popular. Y la participación del quinto salteño, pese a las derrotas en cadena, no hace más que fortalecer el conocimiento de la materia.

“Acá aprendemos todos. No olvidemos que estábamos armando un equipo de TNA y en quince días cambio todo, pasamos a armar otra cosa y creo que se cometieron errores seguramente desde el apuro, el desconocimiento y porque somos nuevos en la categoría. Estamos como pagando derecho de piso, pero tenemos que seguir brindando un espectáculo de jerarquía y todo lo que hay detrás de Salta Basket, solo nos queda darle más confianza al equipo, seguir generando recursos y no bajar el nivel de profesionalismo”, enumeró.

Las acciones bajas de Salta Basket ponen también en el tapete el gasto que le ocasiona al Gobierno, que aporta el 60% del presupuesto mensual (que ronda los 2 millones de pesos).

Aunque, aseguran que los infernales también cayeron en la bolsa del ajuste provincial por lo que el proyecto también se sustenta con aportes del sector privado. “Falta mucho, Salta Basket no es el fin, sino el medio para lograr una identificación por Salta, es una posibilidad de generar un buen espectáculo para la familia, para formar estructuras de un deporte profesional”, cerró Lenti.

Diego Gerbaudo, uno de los pilares del equipo, también admitió: “Estamos en una situación muy incómoda, pero desde el primer partido de la gira que iniciamos en Mar del Palta hasta el último, el equipo mostró un cambio”. El base, que dicho sea de paso parará un par de partidos para recuperarse de una lesión en una de sus manos, agregó: “Cuando perdés muchos partidos, se involucran muchos factores, se pierde confianza, pero somos profesionales y cada uno tiene que cambiar su cabeza”.

Salta Basket transita estos días magros con la certeza de que un par de buenos resultados sacará al equipo de la posición que hoy lo condena a jugar por la permanencia, con la racha de cuatro partidos de local que comenzará el lunes ante Estudiantes de Concordia.

Posiciones de la Liga

Equipos % Pts J G P

San Lorenzo 93.3 29 15 14 1

Atenas 70.6 29 17 12 5

San Martín 69.2 22 13 9 4

Instituto 68,8 27 16 11 5

Quimsa 68,8 27 16 11 5

La Unión 60 24 15 9 6

Obras 58.8 27 17 10 7

Estudiantes 58.3 19 12 7 5

Regatas 50 24 16 8 8

Gimnasia 50 21 14 7 7

Ferro 46.7 22 15 7 8

Hispano 43.8 23 16 7 9

W. Bahía 43.8 23 16 7 9

Argentino 41.2 24 17 7 10

Boca 40 21 15 6 9

Peñarol 35.3 23 17 6 11

Quilmes 31.2 21 16 5 11

Olímpico 29.4 22 17 5 12

Comunic. 28.6 18 14 4 10

S. Basket 22.2 22 18 4 14