Garantizan la recolección de residuos en el microcentro y hospitales públicos

Desde Agrotécnica Fueguina informaron que reforzarán el servicio que alcanzará también a los hospitales Materno Infantil, Del Milagro (hospital viejo), San Bernardo y Papa Francisco.

Sin embargo, al mantenerse la protesta de vecinos en el ingreso al relleno sanitario San Javier, por razones ajenas a la empresa, la mayoría de los camiones recolectores no pueden ingresar a descargar los residuos. Por lo tanto la empresa sigue imposibilitada de prestar el servicio de recolección en el resto de la ciudad.

Cabe recordar que, desde ayer, los vecinos cortan el ingreso al relleno sanitario San Javier, reclamando a la Municipalidad obras públicas en sus barrios, impidiendo el ingreso de los camiones y trabajadores al relleno sanitario San Javier.

Los camiones recolectores del turno nocturno de anoche, no pudieron ingresar al predio, por lo tanto, no hubo descarga de los residuos ni se pudo realizar la recolección matutina habitual en la mayoría de los barrios de la ciudad.

Por ello, que desde la empresa solicitan a la comunidad ser pacientes por el servicio, a la espera de que prontamente se llegue a una solución para continuar con el normal desenvolvimiento de los servicios de recolección.