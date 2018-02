Faltan camas pero no insumos en el hospital "Melchora de Cornejo"

La necesidad de incorporar más camas para internados, la provisión de insumos hospitalarios y el funcionamiento de diversas áreas dentro del nosocomio fueron algunos de los temas que se abordaron como prioritarios en una reunión del Consejo Asesor del Hospital "Melchora F. de Cornejo".

Entre los temas más importantes, se trató la prioridad de la asistencia sanitaria integral que actualmente brinda el hospital para la comunidad. En este sentido se remarcó la falta de camas para los meses venideros, por lo cual se decidió integrar y reacondicionar una habitación más para solucionar este problema. Se estimó que esta habitación, que contribuirá a paliar el déficit de camas, estaría acondicionada en el lapso de un mes aproximadamente. Cabe destacar que para esta solución se está trabajando con recursos propios del nosocomio y con el apoyo de la comuna.

El Consejo Asesor Sanitario está integrado por la gerenta del hospital, Claudia Aguirre, junto a los miembros de la comisión, la secretaria y el director de Acción Social del municipio, Blanca López y José Calderón; el párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, padre Victor Yurquina; el arquitecto municipal Alejandro González y demás vecinos.

Durante el encuentro, que se desarrolló a comienzos de semana, también se habló de reacondicionar el puesto sanitario "Doctor René Favaloro", ubicado en La Salada, el cual depende directamente de la institución. Con este puesto se podrá asistir a los pobladores de la zona rural de manera urgente.

Sala de kinesiología

Otro de los asuntos que se tocaron en el encuentro fue el trabajo que se está realizando en la sala integrada de kinesiología, que fue inaugurado hace poco. Tanto la sala como el profesional kinesiólogo que está a cargo son costeados también con recursos del hospital, motivo por el cual advirtieron que no se puede contar con más profesionales para ésta área por el momento, y se destacó que viene trabajando según las demandas de la comunidad de manera satisfactoria.

"Tenemos un faltante importante de anestesistas, pero esto no solo acá, sino en todo el país. Tenemos el apoyo del ministro Mascarello, quien se comprometió a darnos una solución. Entendemos que esto se retrasó por la situación de los inundados en el norte", afirmó Claudia Aguirre.

El hospital cuenta con este servicio los jueves, viernes, sábados y domingos. Próximamente se estará estrenando una mesa de anestesia para brindar un mejor servicio a la comunidad. "Todo lo que era imposible e impensable, el hospital lo está resolviendo".

“Hay comentarios mal intencionados”

Las quejas por faltante de insumos también fue abordado por el Consejo, ante los reclamos en diversas redes sociales y algunos medios de comunicación.

Al respecto, la doctora Aguirre desmintió esta información. “Esto no es así, son comentarios mal intencionados, nunca pasó eso. Estamos provistos de todos los insumos que puedan necesitar los pacientes, pero no nos detenemos en críticas destructivas multiplicadas por las redes. Estamos enfocados en el trabajo en equipo para poder ver los resultados, que de hecho los estamos viendo. Todos trabajamos incansablemente para brindar lo mejor a la comunidad. Queremos fortalecer la comunicación para evitar estas cuestiones, porque la verdad es que sí hay agujas para las cirugías y no hay faltantes, estos comentarios se dieron por una falta de comunicación”.

Servicio de salud mental

Sobre este punto se llegó a la conclusión de que es una de las áreas que está realizando un trabajo de muy buena calidad en cuanto a recursos humanos principalmente, el cual se vio plasmado mediante estadísticas. Se notó una disminución severa de casos de suicidio y un gran acompañamiento de los profesionales hacia los pacientes. En esta ocasión se mostraron satisfechos por los resultados y, sobre todo, por las capacitaciones que está recibiendo el equipo médico todos los sábados. En cuanto a la incorporación de un médico psiquiatra, se tendrá que esperar unas semanas más, ya que no hay por el momento una solución inmediata, y también tendrá que contratarse con recursos del hospital. “Las intervenciones de la salud mental han superado ampliamente las expectativas”, declaró Aguirre.