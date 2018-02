Video: duro cruce entre una mujer y extrabajadores que cortan la ruta 50, en Yrigoyen

Mucho malestar y bronca generan los cortes que se producen en diferentes puntos de la provincia. Viajantes, turistas y gente de la zona no pueden ingresar o salir como consecuencia de este tipo de protestas. Tal es el caso de un video que llegó a El Tribuno en el que se puede ver como una mujer intenta pedir que por favor la dejen pasar ante la negación de los ex trabajadores del Ingenio El Tabacal a la altura de Hipólito Yrigoyen.

Según indicaron a través de El Tribuno WhatsApp los manifestantes hacen oídos sordos a los pedidos de personas que tienen diferentes problemas de salud y no pueden estar tanto tiempo detenidos en la ruta. Dentro de este escenario pidieron que por lo menos efectivos policiales se acerquen al lugar para brindar un poco más de tranquilidad.